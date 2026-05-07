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La venta de motos sigue en alza y el municipio ya piensa en darles más boxes

Rosario vive un récord en la venta de estas unidades: un 67% más que el primer cuatrimestre del 2025. Cuota accesible, uso laboral de cadetes y medio de traslado de trabajadores explican el boom que compite cada vez más con el transporte de pasajeros

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

7 de mayo 2026 · 06:10hs
Rosario asiste a un incremento exponencial de las motos

Rosario asiste a un incremento exponencial de las motos, con una suba cuatrimestral sin precedentes.

Datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) correspondiente a abril pasado revelan que el patentamiento de motos en Rosario aumentó un 67 por ciento si se compara el primer cuatrimestre del 2025 con los primeros cuatros meses del año en curso. Se trata del mejor período de la historia, según indicaron desde la entidad, y el impacto ya se siente en el tránsito rosarino. El parque de motovehículos superó las 208 mil unidades. Y tres de cada diez motos que se venden en la provincia son rosarinas. Frente a este marcado cambio en la movilidad, el municipio piensa en diseñar más boxes para estacionamiento y admite las razones del fenómeno: cuota accesible que compite con el costo de viajar en colectivo, incremento de los cadetes que hacen delivery y su su elección por los trabajadores para llegar a su destino laboral.

A lo largo de enero, febrero, marzo y abril se vendieron 4.918 motos en Rosario, pero en igual período del primer cuatrimestre de 2026 la cifra trepó a 8.159 motovehículos, arrojando una interanual de 65,9 por ciento de alza. Rosario representa un 27 por ciento de la venta en toda Santa Fe.

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Los amantes de las motos italianas Vespa se juntaron en el Monumento para iniciar una larga caravana por distintos puntos de la ciudad y Funes.

Los amantes de las motos italianas Vespa se juntaron en el Monumento para iniciar una larga caravana por distintos puntos de la ciudad y Funes.

Días atrás, y en relación a su proyecto para habilitar boxes de estacionamiento de motos frente a las obras en construcción, la ex secretaria de Convivencia y actual edil javkinista Carolina Labayru admitió que existen motos sobre la vereda, vecinos que no pueden circular y trabajadores expuestos a multas. "Es un cambio en la movilidad que tenemos que seguir ordenando", marcó la concejal.

>>Leer más: El patentamiento de motos de baja cilindrada en Rosario subió el 40 por ciento en un año

Quien fue de lleno a analizar el fenómeno de la masividad en las motos en el tránsito rosarino fue el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale. El funcionario razonó tras el censo que el municipio hizo entre los cadetes de delivery que el costo de mantenimiento es muy bajo y con la reducción de la inseguridad empieza a ser una elección de muchos hogares. El tercer elemento es la financiación de las cuotas para comprar una moto, que tensiona la relación con el transporte urbano de pasajeros a la hora de hacer los números familiares y los traslados. Un medio de locomoción rápido, económico y eficaz en las calles.

Más espacio para boxes

"Este aumento en las motos impacta claramente en la movilidad y empezamos a delimitar lugares para su estacionamiento cada vez más grandes. El paisaje urbano en el tránsito vive esta tendencia y hay lugares como los entornos de los shoppings en el centro y los lugares de comidas rápidas donde las motos que reparten tienen paradas fijas. Por eso estamos viendo de ampliar boxes. Y también es cierto que tiene como efecto una competencia con el transporte público, que es el medio por excelencia de la clase trabajadora", ahondó Chale.

Otro de los puntos en las políticas de seguridad vial fueron los recientes relevamientos de la Secretaría de Seguridad Vial en los que existe un uso marcado del casco reglamentario, pero con una siniestralidad en accidentes con lesionados mayor al resto de los vehículos a motor.

motos electricas (1)

A la hora de analizar la masiva compra, la financiación en cuotas sin interés o a bajo costo, junto a precios cada vez más competitivos (producto de las importaciones) figuran entre las razones. El prototipo de moto de baja cilindrada resulta, en este contexto, el más elegido entre la población.

>>Leer más: La financiación impulsa las ventas de motos: el patentamiento creció 19%

Datos nacionales

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) registró en abril 80.737 nuevas motos; esto es una suba interanual del 51,5 por ciento ya que en abril de 2025 se habían registrado 53.276 unidades.

Si la comparación es contra el pasado mes se observa una baja imperceptible de un 1%, ya que en marzo pasado se habían registrado 81.551 unidades.

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 301.962 unidades. Esto representa un 47,5 por ciento más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 204.732 vehículos.

Días atrás, el presidente de Acara, Sebastián Beato, indicó que lo que sucede en el mercado de los motovehículos es realmente notable. Cada vez más gente se está sumando al mercado de la movilidad con la compra de las unidades más básicas, con un rol preponderante de la financiación, y lo positivo es que esta tendencia puede mantenerse en este ritmo si las tasas continúan hacia abajo. Sin dudas, ese es el aspecto clave para este sector. Sería muy bueno poder crecer también en los segmentos de mayor cilindrada, donde hay una gran variedad de marcas y modelos y una oportunidad de mayor rentabilidad para el concesionario”, analizó Beato.

Ranking de marcas

En cuanto a la participación, Acara observó un cambio con respecto a marzo en los primeros puestos. Honda siguió liderando el mercado con 14.440 unidades, seguida ahora por Gilera, con 10.280, que recuperó ese puesto dejando tercera a Motomel, con 9.908. Keller, en enero fuera del top five, continúa cuarta, con 8.885 unidades, y Corven se mantiene en la quinta posición, con 7.778, que recordemos que en marzo había desplazado a Zanella fuera del top five.

En el modelo más patentado hay varias modificaciones con respecto a marzo, la Gilera Smash, tercera en marzo, lideró abril con 7.625, seguida por la Keller KN 110-8, con 7.620, y que han dejado a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave, en la tercera posición, luego de mucho tempo, con 7.395. La Corven Energy 110 by Corven, con 5.215, subió al cuarto puesto y dejó a la Motomel B110 en el quinto escalón, con 5.123 unidades.

El crecimiento del parque de motovehículos se reparte parejo en la geografía del país, con mayor concentración en grandes centros urbanos. Buenos Aires lidera las ventas, seguida por Santa Fe y Córdoba.

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