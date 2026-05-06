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Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

La planta está ocupada por sus trabajadores luego de que los dueños se retiraran del negocio. Además, varias familias viven allí

6 de mayo 2026 · 17:25hs
Los trabajadores de frigorífico Euro mantienen tomada la planta desde que los dueños decidieron retirarse del negocio. Denuncian ola de robos

Foto: Maxi Klanjscek

Los trabajadores de frigorífico Euro mantienen tomada la planta desde que los dueños decidieron retirarse del negocio. Denuncian ola de robos

La situación de los trabajadores del Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez es cada vez más difícil. Desde que los dueños decidieron retirarse intempestivamente en enero pasado y dejar a todos sus empleados sin cobrar un peso en 6 meses, trece familias viven en el lugar porque ya no pueden pagar los alquileres de una vivienda digna.

Además de todo ese contexto donde reina la incertidumbre por el destino laboral, también se le suma la angustia de tener que soportar las constantes incursiones de ladrones que buscan llevarse cualquier objeto de valor del edificio, ya sean cables, caños de bronce, muebles o piezas de máquinas.

Y el martes a la tarde, pudo ocurrir un hecho muy grave cuando empleados de Euro fueron sorprendidos por un ladrón. En primera instancia el delincuente huyó tras agredir con hierro a una mujer, pero por la noche el mismo ladrón u otro volvió en compañía de un cómplice a la planta de San Digo al 1800 para robar, pero fuero retenidos por los propios trabajadores que mantienen una ocupación de las instalaciones para evitar que la empresa sea desaguazada por el robo hormiga.

Cómo fue el último robo en el frigorífico

Fabiana Carabajal, trabajadora de Euro y testigo de lo ocurrido, contó a LT8 lo que se vivió este martes en la empresa de Villa Gobernador Gálvez. “Ya sufrimos varios robos. Todas las semanas hay problemas, a veces en el mismo día. Los delincuentes arrancan el cablerío que encuentran en el techo. También se roban caños de gas, y como ya no tienen más que llevarse en el techo, ahora están ingresando al interior de la planta”, destacó en primer término Carabajal.

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La empleada contó que se hicieron varias gestiones para que un móvil policial vigile el sector trasero del edificio, donde hay un terraplén con pastos muy altos que facilita la huida de los ladrones. “Hasta ahora no obtuvimos respuestas”, dijo Fabiana.

>> Leer más: Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Acerca de lo ocurrido ayer martes, la mujer recordó: “A las 4 de la tarde, me encontraba en el frigorífico con un compañero. Teníamos que sacar fotos de las ventanas por donde entran los ladrones con la intención de enviar ese material al soldador para que refuerce las aberturas. En eso aparecieron unos hombres que estaban escondidos detrás de un tacho”.

“Nos acorraló e intentó dar varias puñaladas. Yo esquivé dos puntazos y como no pudo lastimarme, agarró un fierro y me pegó en el hombro lesionándome. Enseguida corrió y se tiró a través de un ventiluz. Todavía no sé cómo hizo para pasar por ahí y se dio a la fuga”, narró Fabiana.

Más seguridad y volver al trabajo

Tras el ataque y huida del ladrón, las víctimas llamaron a la Policía. Fabiana contó que la acompañaron al médico y que después radicó la denuncia en la seccional de la zona. Pero ya en horas de la noche ocurrió otro hecho de inseguridad en las instalaciones del frigorífico.

“Cuando volví a mi casa para darme un baño, me avisaron que al parecer los mismos ladrones habían ingresado por segunda vez a la empresa. En este caso, mis compañeros los pudieron retener hasta que llegó la policía y se los llevó detenidos. Pedimos seguridad y volver a trabajar. Hace seis meses que no cobramos un sueldo. No fuimos despedidos. Los dueños no quieren presentar quiebra. Tengo 20 años de antigüedad en el trabajo. Alguien se tiene que hacer cargo. Nosotros tenemos todo listo para empezar a trabajar mañana mismo si ellos quisieran, pero nadie da una respuesta. Queremos que el Ministerio de Trabajo se ponga más firme en las audiencias y exigir un poco más. No sabemos qué hacer para ser escuchados”, remarcó Carabajal.

Qué reclaman los empleados del frigorífico Euro

La trabajadora recordó que el viernes se hizo una peña solidaria en la cual la gente colaboró con un alimento no perecedero para ayudar a las trece familias que tienen que vivir en el frigorífico porque no pudieron pagar el alquiler de sus casas. "No obtuvimos ninguna ayuda de la provincia y en Villa Gobernador Gálvez fuimos a la intendencia a exigir una respuesta”, contó la mujer.

>> Leer más: Protesta por 47 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

“Nadie se quiere hacer cargo de sueldos atrasados y de antigüedad de la gente. Además estamos haciendo un trabajo de serenos, cuidando algo que no es nuestro”, afirmó Carabajal.

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