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Murió a los 87 años el magnate de los medios de comunicación Ted Turner

Fue el fundador de la CNN y pionero de los noticieros 24 horas

6 de mayo 2026 · 19:02hs
Murió a los 87 años el magnate de los medios de comunicación Ted Turner

Murió a los 87 años el empresario y magnate de los medios Ted Turner, reconocido como uno de los grandes innovadores de la televisión moderna y fundador de CNN, la primera cadena de noticias transmitidas las 24 horas.

Si bien no se anunciaron las circunstancias de su muerte, Turner padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo que afecta las funciones cognitivas y motoras.

Nacido en Ohio y posteriormente radicado en Atlanta, Turner construyó un extenso imperio mediático que modificó el negocio de la televisión por cable en Estados Unidos y en distintos mercados internacionales. Su proyecto más emblemático fue CNN, señal lanzada en 1980 y considerada un punto de inflexión en la historia de la información televisiva.

La creación de una cadena de noticias permanente alteró la lógica tradicional de los noticieros, que hasta entonces dependían de horarios fijos de emisión. La propuesta de Turner impulsó un nuevo modelo de cobertura inmediata y continua, especialmente durante acontecimientos internacionales y crisis de gran impacto.

Además de CNN, Ted Turner desarrolló otros proyectos vinculados al entretenimiento y la televisión por cable. Entre ellos se destacó la creación de una “superestación” televisiva, modelo que permitió ampliar el alcance de señales locales hacia audiencias nacionales mediante sistemas de cable y satélite.

Su expansión empresarial también incluyó canales dedicados al cine y la animación, consolidando una estructura mediática diversificada. La influencia de Turner trascendió el ámbito estrictamente periodístico y alcanzó distintos segmentos de la industria audiovisual.

El empresario se convirtió en una figura central del crecimiento de la televisión por cable durante las últimas décadas del siglo XX. Su modelo de negocios contribuyó a modificar hábitos de consumo informativo y de entretenimiento en millones de hogares.

También fue propietario de equipos como los Atlanta Braves de la Major League Baseball.

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