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PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va en busca del bicampeonato

El equipo francés enfrentará en la final de la Liga de Campeones a Arsenal, el 30 de mayo, en Budapest

6 de mayo 2026 · 22:38hs
PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va en busca del bicampeonato

Ousmane Dembélé convirtió en el arranque del partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, cuando apenas iban tres minutos. Harry Kane empató en el tiempo de descuento pero ya era demasiado tarde para el equipo alemán: los franceses clasificaron por segunda vez a la final de la Liga de Campeones, y buscarán ante Arsenal, en Budapest, el 30 de mayo, volver a conquistar el título.

Khvicha Kvaratskhelia se escapó tras una pared con el español Fabián Ruiz en el mediocampo, y luego encontró desmarcado a Dembélé, que abrió la cuenta después de imponerse por 5 a 4 en la ida en París. El empate en el cuarto minutos agregado no alcanzó para que Bayern vaya en busca de un triplete de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.

“Es magnífico, dos finales”, dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. “Ahora iremos allí e intentaremos conseguir una segunda estrella. Les dije a los jugadores que somos guerreros”.

La defensa del PSG —vulnerada cuatro veces en París la semana pasada— mantuvo en gran medida bajo control al destacado ataque del Bayern, liderado por Kane, el colombiano Luis Díaz y Micheal Olise.

“Sabemos cómo sufrir y estamos listos para lo que tenemos que enfrentar”, dijo João Neves, y añadió: “Estamos muy orgullosos de lo lejos que hemos llegado”.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, tuvo un tono optimista pese a la decepción. “Hemos progresado esta temporada. Tenemos que hacerlo de nuevo”, sostuvo.

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