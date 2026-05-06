Fisfe se reunió con referentes de la CGT: preocupación por la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe Acordaron acciones conjuntas urgentes para sostener el tejido productivo provincial. En dos años cerraron 300 empresas industriales en Santa Fe 6 de mayo 2026 · 17:14hs

Fisfe y la CGT. Ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo entre el sector productivo y el movimiento sindical.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la crítica situación que atraviesa el sector industrial en la provincia y su impacto directo sobre el empleo. Durante el encuentro con Jorge Sola, integrante de la conducción de la central obrera a nivel nacional, coincidieron en la gravedad de la situación tras una caída interanual del 14,9 % en la actividad fabril y acordaron gestionar medidas de emergencia para proteger el empleo

De la reunión además de Sola participaron Gustavo Méndez, secretario general de Seguros Santa Fe; Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe; Walter Andreozzi y Mariano Ferrazzini, secretario y tesorero de Fisfe, respectivamente; y Sol González De Cap, directora de la entidad.

En el encuentro, Fisfe expuso el estado de alerta en que se encuentra el sector ante el sostenido retroceso de la actividad. Solo en febrero la producción industrial registró una caída interanual del 14,9 %, contracción que afecta al 76 % de las ramas fabriles y que, en los últimos dos años, provocó la desaparición de más de 300 empresas industriales en Santa Fe.

Sostener las fuentes de trabajo Ante ese panorama, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo entre el sector productivo y el movimiento sindical. El objetivo será impulsar medidas concretas que contribuyan a sostener tanto la producción como las fuentes de trabajo.

En ese sentido, acordaron avanzar en una agenda común orientada a gestionar acciones urgentes en defensa del entramado productivo y laboral santafesino. >> Leer más: La industria santafesina profundiza su caída: en febrero se desplomó 14,9%