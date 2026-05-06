La Capital | Economía | industria

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas

El sector cayó más que el promedio general en los últimos dos años. Ahora apuesta a conquistar mercados de alto valor. Durante el 149° Congreso Maderero que se realizará desde este jueves 7 al 9 de mayo en Cañada de Gómez debate su futuro

6 de mayo 2026 · 21:55hs
La industria del mueble es uno de los sectores económicos más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo.

La industria del mueble es uno de los sectores económicos más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo.

La industria del mueble argentina atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas. Los índices de producción acumulan caídas interanuales severas, la mitad de las empresas del sector redujo personal o evalúa hacerlo en los próximos meses, y los márgenes de competitividad se achican por factores que, según los especialistas, poco tienen que ver con la capacidad real del sector. Sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, una oportunidad toma forma: la exportación de muebles de alta gama elaborados con maderas nativas argentinas empieza a mostrarse como una salida concreta para las empresas que apuestan al diseño y la diferenciación.

Así lo planteó Pablo Bercovich, asesor de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y coordinador del Instituto del Mueble Argentino (IMA), en la previa del 149° Congreso Maderero de la República Argentina, que se realizará este hoy y hasta el sábado 9 de mayo en Cañada de Gómez, uno de los polos históricos de la industria del mueble del país.

Faima es una federación que agrupa a cámaras que representan a toda la cadena foresto-industrial, desde los aserraderos y la primera transformación de la madera hasta la fabricación de muebles y la construcción con madera. Algunas de esas cámaras se encuentran entre las más antiguas del país, lo que da cuenta del peso histórico y la tradición del sector. Pero la historia no alcanza para amortiguar la coyuntura.

Bercovich describió un escenario de caída sostenida que se agravó en los últimos dos años y medio. Como muestra, mencionó los datos del último Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec que registró una baja interanual del 8,7% para el conjunto de la industria. El segmento de muebles y otras industrias manufactureras cayó un 12,3%, por debajo del promedio general, mientras que el rubro madera retrocedió un 1,5%. “Son números interanuales comparados con el 2025, que ya fue un año muy malo, y el 2024 fue peor”, advierte el especialista.

Calidad y productividad de la industria

Respecto a la posibilidad de una reconfiguración interna que permita al sector recuperar terreno, consideró que el problema no está adentro de las fábricas. “Cuando comparamos la calidad y productividad dentro de la fábrica con los niveles de competitividad, te das cuenta de que esta última no tiene que ver con lo que hace el empresario o sus trabajadores, sino con factores exógenos”, explicó.

En ese marco, y para salir de la encrucijada actual, en IMA trabajan en dos iniciativas concretas. Una es el Laboratorio del Mueble Argentino, un programa que vincula empresas del sector con estudios de diseño industrial para desarrollar nuevos productos. Ya va por su tercera edición y este año recibió un número récord de inscriptos, con cerca de 25 empresas seleccionadas para trabajar durante seis meses en el desarrollo de propuestas alineadas con sus necesidades comerciales. La otra es la Feria de la Madera y el Mueble Argentino, cuya segunda edición se realizará del 24 al 27 de septiembre en La Rural.

Exportación de alta gama

La apuesta más ambiciosa del sector pasa por la exportación de productos de alta gama. Bercovich reconoce que el comercio internacional de muebles no es de los más voluminosos por las dificultades logísticas que implica, pero señaló que el mercado global de productos de calidad está en expansión. “Tenemos empresas que exportan a Estados Unidos, Europa y Asia muebles de muchísima calidad”, afirma.

La estrategia se apoya en dos activos que Argentina tiene disponibles y que, según el especialista, están subaprovechados: las maderas nativas desde la Patagonia hasta el Norte Grande y una tradición en diseño industrial. “Buscamos generar una reconversión ofreciendo muebles con nuestras maderas nativas. Tenemos un altísimo nivel de diseño y una tradición muy fuerte trabajando con esta disciplina”, sostiene.

A esa estrategia se suma una lectura del mercado interno. Es que los segmentos de consumo de alta gama no sufrieron la misma contracción que los de clase media y baja, lo que abrió una ventana para que algunas empresas exploren nichos que antes no habían trabajado.

Otro frente que el sector busca desarrollar es la construcción con madera, especialmente el sistema wood frame, que en Argentina está asociado casi exclusivamente a viviendas de bajos recursos, mientras que en otros países se utiliza en construcciones de todo tipo, incluyendo las de mayor valor. “Queremos posicionar el wood frame. En Argentina no está explotado, pero en otros países se utiliza para todo tipo de viviendas, incluso de altísimo poder adquisitivo”, señala Bercovich.

Noticias relacionadas
gabriel fernandez, el argentino que le gano a trump

Gabriel Fernández, el argentino que le ganó a Trump

Santa Fe reclama una readecuación de la tarifa de gas para industrias.

Gas: el sector industrial se enfrenta a 30 días de corte del suministro durante el invierno

Competitividad en la industria. Los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve, advierte el informe.

La industria perdió casi 80 mil puestos de trabajo desde la asunción de Milei

Aquellas industrias que no puedan adaptarse o cuyas matrices no tengan prioridad en invertir en Argentina les va a ser difícil sobrevivir en el largo plazo. 

Hidalgo: "Hay una reconfiguración importante en la industria automotriz"

Ver comentarios

Las más leídas

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

Trump quiere expulsar a los bisontes de Montana y reemplazarlos por vacas

Trump quiere expulsar a los bisontes de Montana y reemplazarlos por vacas

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Santa Fe y San Juan sellan alianza para que la minería salga por puertos santafesinos

La provincia quiere aprovechar la actividad como sector estratégico para ser aliado clave en la logística y como proveedora de servicios
Santa Fe y San Juan sellan alianza para que la minería salga por puertos santafesinos
Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes
La Ciudad

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos
Política

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia
La Ciudad

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones
La Ciudad

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda
La Ciudad

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Ovación
¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newells eligió a su preferido para que retorne al Parque
Ovación

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newells eligió a su preferido para que retorne al Parque

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Yachting: de las aguas del Paraná a meterse entre los mejores del mundo

Yachting: de las aguas del Paraná a meterse entre los mejores del mundo

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Policiales
Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

La Ciudad
Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia
La Ciudad

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Llega la Shopping fest a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

Llega la "Shopping fest" a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe
Economía

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete
Política

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa
Política

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde explicaciones más claras
Política

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde "explicaciones más claras"

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial
LA CIUDAD

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial

Murió a los 87 años el magnate de los medios de comunicación Ted Turner
Información General

Murió a los 87 años el magnate de los medios de comunicación Ted Turner

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores
LA CIUDAD

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

La persecución de ladrones terminó con el secuestro de armas, droga y dinero
Policiales

La persecución de ladrones terminó con el secuestro de armas, droga y dinero

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas
La Región

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario
La Ciudad

El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

Discapacidad: pacientes en Rosario advierten que se viene un enorme retroceso
Salud

Discapacidad: pacientes en Rosario advierten que se viene un "enorme retroceso"

Emergencia agropecuaria en el norte santafesino por las inundaciones
La Región

Emergencia agropecuaria en el norte santafesino por las inundaciones

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada
POLICIALES

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Santa Fe invertirá $ 52.000 millones para reparar 4.600 km de rutas provinciales
La Región

Santa Fe invertirá $ 52.000 millones para reparar 4.600 km de rutas provinciales

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación dejó de pagar y la planta potabilizadora de Baigorria vuelve a frenarse
La Ciudad

Nación dejó de pagar y la planta potabilizadora de Baigorria vuelve a frenarse

Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe

Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Darthés y qué régimen deberá cumplir
Zoom

Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Darthés y qué régimen deberá cumplir

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario
Economía

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario