Bullrich dijo que Adorni debe presentar su declaración de bienes "de manera inmediata"

La senadora dijo que el jefe de Gabinete debe hacer "que esto se termine lo antes posible" porque "sino el proyecto sufre"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debe presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque sino “el proyecto sufre”.

Bullrich dijo que que el funcionario tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida por que sino el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

Adorni "tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible, porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones”, sostuvo la exministra.

“Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes”, insistió.

Por otro lado, Bullrich negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sobre una autonomía demasiado grande que ejercería la senadora, que le molestaría a la hermana del mandatario. Al respecto, Bullrich recordó que Karina Milei le dio “un like” a su último video en sus redes sociales.

Además, reveló que quiere “representar a los porteños”, aunque aclaró que no necesariamente desea hacerlo como jefa de Gobierno. De esta manera, Bullrich desestimó las versiones de su intención de suceder a Jorge Macri en Caba.

“Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa”, sostuvo en declaraciones al canal A24.