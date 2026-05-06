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Newell's encara su último entrenamiento: ¿cómo serán los trabajos que se vienen?

El plantel leproso tendrá este miércoles su última práctica antes del receso y comenzará a diagramar una pretemporada clave para su futuro

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

6 de mayo 2026 · 09:57hs
Frank Kudelka ajusta los detalles de una pretemporada clave para Newells.

Frank Kudelka ajusta los detalles de una pretemporada clave para Newell's.

Con un cierre más que satisfactorio, con seis partidos sin conocer lo que es la derrota y dejando una muy buena imagen, sobre todo en la segunda etapa ante Vélez Sarsfield en el mismísimo José Amalfitani, el plantel de Newell's cerrará este miércoles el primer semestre de 2026.

La eliminación en la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional obligó al cuerpo técnico de la Lepra a definir los próximos pasos a seguir buscando la puesta a punto para el próximo Torneo Clausura. Este miércoles, el plantel rojinegro entrenará por última vez en el semestre, a puertas cerradas, en Bella Vista y sin atención a la prensa.

Tras esta práctica matinal, los futbolistas quedarán licenciados hasta fines de mayo, por lo que podrán disfrutar de unas vacaciones pero, por supuesto, con un trabajo físico ordenado por el cuerpo técnico, quienes chequearán al regreso lo desarrollado por los futbolistas.

Kudelka
Tras el empate ante Vélez, la Lepra afrontará un largo receso por el Mundial.

Tras el empate ante Vélez, la Lepra afrontará un largo receso por el Mundial.

Los planes de Kudelka para la pretemporada de Newell's

La idea y lo previsto por los preparadores físicos de Frank Kudelka es realizar dos meses de pretemporada, claro que lo extenso del tiempo obliga a separarlo en varias etapas, primero una base física importante, después de lo que fue un torneo de casi veinte lesionados.

>> Leer más: Newell's respira, pero no se relaja: las tablas que lo obligan a sumar mucho en el Clausura

En segundo término, se comenzará a trabajar ya con la base de los futbolístico, intentando potenciar la idea del técnico. Por último, llegarán los amistosos, momento clave para perfeccionar la puesta a punto. Se especula la posibilidad de realizar amistosos tanto en Buenos Aires como en alguna localidad vecina.

Las espectaculares instalaciones en el complejo Jorge Bernardo Griffa para poder desarrollar las tareas físicas, más las complicaciones económicas que transita la institución (se dará en la próxima asamblea detalles de la auditoría), decidieron que el plantel realice la pretemporada en Rosario.

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