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Alerta por la llegada de El Niño: se viene una temporada húmeda y con intensas precipitaciones

Las áreas de Protección Civil ponen manos a la obra para morigerar los efectos y evitar una crisis hídrica en Rosario y la región

Matías Petisce

Por Matías Petisce

7 de mayo 2026 · 06:30hs
La región podría sufrir importantes anegamientos a raíz de las intensas lluvias.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La región podría sufrir importantes anegamientos a raíz de las intensas lluvias.

El regreso del fenómeno de El Niño a la región ya es un hecho y se encuentra a la vuelta de la esquina. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el último informe trimestral, para indicar que existe un 60 por ciento de chances de desarrollo de una fase cálida y húmeda. Es por esa razón que las áreas de Protección Civil del municipio y provincia ya pusieron manos a la obra para articular acciones en la gestión de riesgos ante una eventual crisis hídrica en Rosario y la región.

Esta eventualidad climática llevó a organizar el primer encuentro de la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026 para tomar medidas de prevención junto a otros gobiernos, organizado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en la que participaron referentes de las áreas de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires para coordinar acciones para evitar una posible crisis hídrica.

Plan de acción por la llegada de El Niño

"Estamos en contacto permanente con Protección Civil de la provincia, mientras avanzamos en tareas preventivas, protocolos y procedimientos para afrontar la situación si es que los pronósticos se mantienen. Los mismos indican un alto porcentaje de que se presenten las condiciones de El Niño", consignó en declaraciones a La Capital el titular de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio, Gonzalo Ratner, respecto a la reunión mantenida con la provincia.

Otro factor considerable son los árboles añosos y el peligro que representan a la hora de eventuales caídas de ejemplares o grandes ramas, por eso también evalúan un plan de contingencia para evitar mayores contratiempos en la vía pública o viviendas particulares.

"Lo que aumenta El Niño es la frecuencia y magnitud de los eventos, con lo cual hay acumulados que en esos meses de lluvias se van a dar con una intensidad más pronunciada. Es probable que también sean más severos, puesto que en muchos casos estos fenómenos vienen acompañados de viento, por eso también estamos evaluando eso", confirmó.

Precisó que las tareas preventivas consisten en limpieza de canales que atraviesan la ciudad, desagües, desobstrucción y rectificación de zanjas para evitar anegamientos en distintos puntos de la ciudad. "También nos preparamos para dar respuesta con equipamiento, protocolos y planes en caso de tener inconvenientes", abundó.

Desde hace 15 días, los representantes de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil del municipio y la Secretaría de Protección Civil mantienen un contacto permanente con el gobierno provincial y el Ejecutivo local para acordar estrategias y monitorear la incidencia que podría tener el fenómeno del Niño en la región.

Reunión interministerial

"La semana pasada nos reunimos en el Palacio de los Leones (la Intendencia) para comenzar a diagramar las tareas coordinadas con equipos municipales", confirmó el titular de Protección Civil provincial, Marcos Escajadillo, en diálogo con este medio. En ese marco, contó que entre ambas dependencias procederán a monitorear el desarrollo de las condiciones climáticas venideras, al tiempo que en los próximos días tendrán reuniones conjuntas con los equipos de trabajo.

cuadro lluvias santa fe

"Necesitamos llevar tranquilidad a la población porque estamos trabajando muy bien y replicando el mismo esquema que pusimos en marcha con los incendios en el Delta y que nos dio muy buenos resultados. En ese marco, también contamos con el valioso aporte de Bomberos Voluntarios y Zapadores de la provincia. Desde Protección Civil, siempre pensamos escenarios críticos para anticiparnos y dar respuestas óptimas", destacó.

>> Leer más: Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

También valoró la tarea que ofrece el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) en apoyo logístico y satelital a la hora de detectar fenómenos de manera temprana.

"El único ente oficial que puede emitir alertas e informes meteorológicos es el Servicio Meteorológico Nacional, pero también trabajamos con el Sistema de Alerta Temprana, que porta información muy valiosa pese a que aún no sabemos cuál será la intensidad del fenómeno", señaló el funcionario.

También precisó las características del abordaje del plan de contingencia en fenómenos climáticos. En ese marco, comentó que este lunes se llevó a cabo la reunión de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) con todas las provincias de la Cuenca del Plata para elaborar estrategias coordinadas.

"Tenemos que pensar que en algunas localidades provinciales, en apenas cuatro meses llovió lo mismo que en un año. Por eso tenemos que pensar que debemos anticiparnos y trabajar de manera conjunta. Para ello tenemos grupos de contacto con los intendentes y presidentes comunales y representantes de Gestión de Riesgos", detalló para precisar que hay cien localidades en riesgo hídrico.

De la neutralidad a un Niño consistente

Por su parte, el SMN señaló que las condiciones de El Niño (Enos) son consistentes con condiciones neutrales, aunque las anomalías de la temperatura del agua del mar en el Océano Pacífico ecuatorial muestran un calentamiento cerca de la costa sudamericana y al oeste. "Los vientos alisios en el Pacífico estuvieron debilitados en gran parte de la región. El Índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual cambió a valores negativos", indicó.

"De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre mayo-junio-julio 2026 existe alrededor de un 60 por ciento de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño"

mayo-junio-julio

"El enfriamiento asociado a La Niña se encuentra debilitado, las anomalías de la temperatura del agua del mar en el Océano Pacífico ecuatorial muestran un calentamiento cerca de la costa sudamericana", precisó el SMN.

Qué dicen los expertos

Precisamente, desde el CMMC-SAT, Jorge Giometti anticipó que tras la fase de neutralidad comenzará a desarrollarse "un probable N iño que va a estar entre moderado y fuerte".

Explicó, en ese contexto, que la tendencia asoma como un Niño "más intenso que moderado a partir de que las temperaturas en el Pacífico ecuatorial siguen en ascenso, prácticamente por arriba de la temperatura media esperada. Eso hace que el aire caliente genere más vapor de agua y también influya con temperaturas altas, mucho ingreso de humedad y precipitaciones que van a estar muy por encima de la media esperada", pronosticó.

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Las lluvias provocaron anegamientos considerables en barrios de la periferia de Rosario.

Las lluvias provocaron anegamientos considerables en barrios de la periferia de Rosario.

Un dato alentador es que señaló que el caudal del río Paraná "va a recuperar su altura, incluso va a crecer más de los niveles normales porque va a empezar a desarrollarse este sistema de El Niño sobre donde nacen los afluentes del Paraná del Plata, en la zona de del sur de Brasil, Paraguay, toda esa zona va a ser la primera afectada".

Invierno corto e intenso

Por su parte, la comunicadora meteoróloga Vanessa Balchunas también anticipó que durante este período de ingresos de aire húmedo proveniente del norte no habrá chances de bajas temperaturas abruptas.

"Estas lluvias que se despidieron en verano condicionarán el cambio de estación con precipitaciones de mayor durabilidad, producto de los períodos de ciclogénesis seguidos. Eso generó acumulados de 250 milímetros en la zona durante marzo y 100 milímetros en abril. Por eso se esperan algunas lluvias más para mayo", señaló.

>> Leer más: Clima húmedo y pesado en Rosario y la región: ¿por qué no baja la temperatura?

En ese escenario, evaluó que las temperaturas en gran parte del otoño "serán levemente más cálidas de lo normal hasta las primeras heladas de mayo, incluso las irrupciones de aire polar se darán con más frecuencia durante este mes, pero sin mayor durabilidad. Serán cortas e intensas, pero no prolongadas".

En cuanto al invierno, comentó que "se proyecta como una temporada fría porque habrá irrupciones importantes de aire polar, pero que no encontrará condiciones favorables para establecerse en el tiempo a partir de la condensación, humedad y el aire circundante que estuvo influenciado por las precipitaciones de la zona".

"Probablemente no se presente un invierno demasiado frío, y para las temperaturas gélidas habrá que esperar a finales de junio y julio", adelantó.

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