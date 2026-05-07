De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Frente a la primera instancia definitoria del torneo, el Canalla encuentra sostén en esa seguidilla de muchos partidos con resultados positivos

Central es presente, pero también futuro. Es un equipo que va poniendo el foco y la mayor energía posible en el torneo que le toque afrontar. Porque un día es torneo Apertura y al siguiente, Copa Libertadores . Pero en ese combo de partidos y competiciones, la retroalimentación de una ilusión que se sostiene es, casi siempre, en base a resultados. Desde lo futbolístico, el equipo no da señales completas de estar en su mejor momento. Ahora, en los resultados, parece hallar el mejor disfraz para ir en busca de los cuartos de final del torneo Apertura.

La referencia va dirigida a lo que fue este último tramo de Central en el semestre, en el que fue cambiando el ropaje entre el torneo local y la Copa Libertadores . En los últimos seis encuentros que disputó, logró cinco victorias y un empate .

Y vaya una salvedad: el único partido en el que no pudo ganar fue por el torneo Apertura, el pasado fin de semana, cuando Jorge Almirón decidió poner un equipo ciento por ciento alternativo, incluso con el debut como titular de tres chicos de las divisiones inferiores (dos más lo hicieron ingresando desde el banco). Fue en el 1-1 contra Tigre.

Visto desde ese lado, el sostén emocional con el que llega el equipo a los octavos de final ante Independiente es ideal, porque el equipo parece haberse acostumbrado a convivir con los buenos resultados.

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La última derrota del Canalla fue en el encuentro frente a Huracán, en condición de visitante, en el que Almirón también apeló a un equipo prácticamente alternativo. Lo ganaba muy rápido con gol de Enzo Copetti, pero lo terminó perdiendo por 3 a 1.

Cen2SSM El único partido que empató Central en los últimos seis fue contra Tigre. El Canalla jugó con suplentes. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Después llegó el viaje a Paraguay y la victoria frente a Libertad por 1 a 0 (Copetti), el triunfo 2-1 (Alejo Veliz y Vicente Pizarro) en el Gigante de Arroyito contra Sarmiento, la excursión a Río Cuarto que terminó con victoria por 2-1 (Copetti y Julián Fernández, y clasificación a los octavos de final del torneo Apertura), el empate 1-1 (Alexis Soto) ante Tigre con un equipo ciento por ciento alternativo, y ahora la victoria ajustada pero justa frente a Libertad de Paraguay, en terreno copero.

El Canalla llega con viento de cola

Eso produce un viento de cola que el equipo debiera aprovechar. Hay un aura ganadora que viene acompañando al Canalla y frente a una instancia como la que está por afrontar, de eliminación directa, el empuje parece el ideal. Por supuesto que lo que viene son partidos en los que hasta un empate puede producir la eliminación (tras los 90 minutos habrá alargue y, de ser necesario, penales), pero haberse acostumbrado a no perder es una muy buena señal.

Lo que tiene pendiente Central es lograr que su juego se parezca al de otros tiempos. Y parece un contrasentido esto de que quizá no llena los ojos, porque obtiene resultados, pero es una realidad.

Cen3 Central logró un tirunfo clave en su último partido como visitante en la Copa Libertadores, en Venezuela.

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El último antecedente posiblemente sea uno de los más claros, en un encuentro ante Libertad en el que al equipo no le fue sencillo establecer diferencias desde el juego. Algo similar le ocurrió contra Estudiantes de Río Cuarto, partido en el que por momentos no la pasó bien, le generaron unas cuantas situaciones claras y que recién pudo asegurar el resultado tras un par de expulsiones en el equipo cordobés. Ante Sarmiento, si bien lo dominó durante gran parte del partido, encontró la victoria en una de las últimas bolas del partido.

El condicionante físico

El condicionante físico también habrá que tenerlo en cuenta, porque lo que viene será a todo o nada, incluso en el próximo partido por la Copa Libertadores ante Universidad Central, en el que deberá asegurar la clasificación, algo que no pudo sellar en esta cuarta fecha por el triunfo de los venezolanos sobre Independiente del Valle de Ecuador. El equipo tendrá varios días para recuperarse, aunque llegará al choque con Independiente con un mayor desgaste.

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Ahora es pasito a pasito en esto de intentar llegar lo más lejos, para Central y para el resto de los equipos, pero el Canalla tiene en su haber esa racha de varios partidos sin tropiezos. Un presente del cual valerse para seguir soñando con un futuro en grande.