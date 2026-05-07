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Alerta por tormentas y viento: cuándo vuelve el frío a Rosario

Tras las tormentas y el paso de la alerta naranja, Rosario tendrá una semana marcada por fuertes ráfagas de viento y baja probabilidad de nuevas lluvias

7 de mayo 2026 · 08:50hs
Tras un jueves con alerta naranja y amarillo se espera una semana ventosa

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tras un jueves con alerta naranja y amarillo se espera una semana ventosa

El jueves en Rosario comenzó con una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En algunas zonas de Rosario incluso se registró granizo, aunque por un corto período de tiempo.

Con el correr de la mañana, el viento se intensificó y pasó a regir una alerta amarillo por fuertes ráfagas del sur y sudoeste.

En este contexto, los rosarinos se preguntan si seguirá lloviendo durante el resto del día y cómo evolucionarán las condiciones del viento en las próximas horas.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: jueves con alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por vientos

Cómo continuará el tiempo en Rosario

Por la tarde del jueves continuará vigente el alerta amarillo. Se esperan bajas probabilidades de lluvias aisladas —entre un 10 y un 40 por ciento— junto con vientos intensos y fuertes ráfagas que podrían mantenerse hasta la noche. La temperatura máxima no superaría los 20º, mientras que la mínima rondaría los 15.

Ya sin alertas, las fuertes ráfagas de viento continuarían durante el resto de la semana, pero sin lluvias ni chaparrones. El viernes también se presentaría muy ventoso, con ráfagas de hasta 60 km/h y una marcada baja de temperatura: se esperan 15º de máxima y 7º de mínima.

El sábado llegaría con más vientos fuertes y nuevamente ráfagas de hasta 60 km/h, con una máxima de 14º y una mínima de 6º.

Para el domingo se anuncian vientos moderados a leves del noroeste, cielo despejado y temperaturas entre los 16º y 4º.

El lunes estaría despejado, cambiando a ligeramente nublado, con 19º de máxima y 6º de mínima.

El martes, en tanto, se presentaría parcialmente nublado, con vientos suaves, una máxima de 17º y una mínima de 7º.

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