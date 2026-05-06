Milei se reunió con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales

El presidente encabezó un encuentro con directivos de importantes compañías globales en el marco de la Conferencia Anual del Instituto Milken

Javier Milei se reunió con un grupo de inversores y autoridades de corporaciones internacionales.

En el marco de su fugaz visita a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión con un grupo de destacados inversores y autoridades de corporaciones internacionales .

El encuentro tuvo lugar en el contexto de la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken , uno de los foros económicos y financieros más influyentes del mundo.

El gobierno no comunicó quiénes formaron parte del cónclave, pero trascendió que el jefe del Estado tuvo la posibilidad de presentar las reformas económicas que lleva adelante su gestión y exponer las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos .

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo , y el canciller, Pablo Quirno .

Fugaz estadía en Los Ángeles

Asimismo, el titular de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alex Oxenford, mantuvieron un cónclave con autoridades de Chevron, una de las corporaciones energéticas multinacionales norteamericanas más grandes, especializada en la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas.

A través de su cuenta de X, Caputo indicó que Eimar Bonner y Laura Lane, la directora financiera y su par de asuntos corporativos de la compañía, garantizaron el envío de un nuevo proyecto Rigi en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2052096076006473986&partner=&hide_thread=false Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

pic.twitter.com/CVuz0tmxeq — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

Posteriormente, Milei tiene programada una disertación en el cierre de la conferencia anual de la entidad. Allí será escuchado por “líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”, como comunicó el instituto.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, añadieron sobre el evento.

Luego, la comitiva emprenderá el regreso a la Argentina, donde arribará este jueves, a las 13.30. Este viernes, Milei encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada.