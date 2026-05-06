Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Es un método que recrea imágenes e identifica responsables de delitos. Gracias a esta herramienta se pudo detener a los sospechosos

Un ataque a tiros contra una vivienda y un incendio intencional ocurridos en Villa Gobernador Gálvez fueron esclarecidos en los últimos días gracias al sistema Lince, un dispositivo que utiliza Inteligencia Artificial.

El domingo 3 de mayo en Orán al 1900 y el 25 de abril en Guido y Spano al 1600 se dieron dos ataques a viviendas. Tras analizar las imágenes la Policía de Investigaciones logró identificar a los sospechosos. El operativo derivó en sendos allanamientos ordenados por la Unidad de Violencia Altamente Lesiva en México al 2400, donde fue detenido Milton José F. de 37 años y en Urquiza al 2100 y Levalle al 2500; ambas viviendas de Villa Gobernador Gálvez.

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En uno de los procedimientos fueron detenidos Jeremías Lisandro R. G., de 18 años; Uriel Carlos Antonio S de 20; Damián Uriel F de 19 y María Soledad B de 46. Además, secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida , una réplica de arma, municiones, celulares, un automóvil y bicicletas.

Todos los involucrados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo las órdenes de los fiscales Ana Milicic y Carlos Covani.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que “el sistema Lince permite procesar imágenes en tiempo récord y aportar pruebas concretas”. También remarcaron que su uso “acorta los tiempos de investigación y mejora la identificación de sospechosos”.