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Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

En Santa Fe están atentos tras los contagios que se dieron en un crucero que partió desde Argentina: ya hay tres muertos. ¿Se transmite solo por ratones?

6 de mayo 2026 · 12:19hs
Comenzaron a evacuar a algunas persona que se enfermaron de Hantavirus durante la travesía en el crucero

Comenzaron a evacuar a algunas persona que se enfermaron de Hantavirus durante la travesía en el crucero

Las muertos y los contagios de hantavirus que sucedieron en un crucero que partió desde Ushuaia, Argentina, generó un alerta sanitario internacional tras el brote. La enfermedad dejó ya tres muertos y hasta este miércoles ocho infectados que estaban a bordo de esa embarcación. El barco salió el 1° de abril de la Patagonia para llegar a Cabo Verde, una isla en el Atlántico en la costa noroeste de África. ¿Las víctimas fatales subieron ya enfermas? ¿Puede contagiarse de persona a persona, además de la vía habitual que es el contacto con las heces, orina o saliva del ratón que transmite la infección?

Lo que se sabe, hasta el momento, es que en varias de las personas afectadas detectaron una cepa poco común, denominada Andes, que justamente es la que habilita el contagio entre humanos y podría explicar el brote del crucero. Según pudo averiguar La Capital, no hay registros de casos con esta cepa en la ciudad de Rosario.

Esa cepa es propia de la zona argentina desde donde salió el barco, en la Patagonia. Es una cepa más peligrosa con una tasa de mortalidad muy elevada y la única que puede transmitirse de persona a persona.

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Hantavirus: síntomas, vacunas, tratamiento

En Santa Fe, que es una zona de riesgo por la presencia del ratón, en los últimos años se registraron tres muertes y 25 casos (entre 2024 y la actualidad).

El hantavirus es una enfermedad grave, con alta mortalidad, que roedores silvestres pueden traspasar a los humanos (especialmente el ratón colilargo). Causa fiebre, dolores musculares intensos, y si avanza, síndrome cardiopulmonar, que provoca dificultad respiratoria severa en forma rápida. No hay vacuna preventiva ni tratamiento específico, sino que el paciente es controlado para intentar que su organismo colapse.

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La fiebre alta es uno de los primeros síntomas del Hantavirus

La fiebre alta es uno de los primeros síntomas del Hantavirus

En Santa Fe, uno de los casos que conmovió a la población fue el de un adolescente con domicilio en la ciudad de Recreo que comenzó con síntomas el 5 de febrero del año pasado. "Tuvo síndrome febril, dolor abdominal y vómitos, con compromiso del estado general, que progresó en horas a insuficiencia renal aguda y respiratoria, por lo que requirió internación en la unidad de cuidados críticos del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad capital", informó en su momento la provincia. El 12 de febrero falleció. En el proceso de atención se solicitaron muestras que se derivaron al Laboratorio Central de Santa Fe, con resultado positivo para Hantavirosis.

La situación actual en el crucero

A bordo del crucero MV Hondius donde se produjeron las muertes y contagios hay turistas y una tripulación de 23 nacionalidades. Está activado el protocolo de emergencia en su nivel más alto. Eso implica medidas de aislamiento, controles sanitarios estrictos, monitoreo permanente y la imposibilidad de desembarcar sin autorización de las autoridades locales, de cualquier puerto.

Uno de los pacientes que está grave ya se encuentra internado en Zúrich, en Suiza.

De todos modos, desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) piden que la población esté en calma porque el riesgo de diseminación general es bajo. “No hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”, indicaron, y remarcaron que el virus no se transmite fácilmente entre personas.

2026-05-05 crucero hantavirus

Cómo prevenir el hantavirus

El Ministerio de Salud de Santa Fe recuerda las medidas para evitar la infección

* Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

* Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

* Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de hipoclorito de sodio y nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

* Ubicar huertas y leña (a 30 cm de altura) a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

hantavirus galpon

* Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares como viviendas y galpones ubicados en ambientes rurales y/o silvestres en zonas endémicas que hayan estado cerrados por periodos prolongados. Cubrirse la boca y la nariz con un respirador o máscara N95 antes de ingresar.

* Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. De tener que realizarlo, realizar la limpieza adecuada previamente y cubrirse con un respirador o máscara N95.

* Al acampar hacerlo alejado de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo; consumir agua potable.

* Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con hipoclorito de sodio junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

* El control de roedores no es practicable en el medio silvestre por el impacto ecológico, sin embargo, debe aplicarse en áreas urbanas. Consultar en el municipio por el control integral de plagas.

* Ante un caso confirmado se recomienda el monitoreo de síntomas y consulta precoz cuando lo requiera.

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