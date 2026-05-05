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Milei refuerza el blindaje a Adorni tras nuevas revelaciones que complican al funcionario

El presidente difundió mensajes de dirigentes libertarios en defensa del jefe de Gabinete luego de que un testigo declarara ante la Justicia que recibió pagos en efectivo por refacciones

5 de mayo 2026 · 15:44hs
Con Adorni a su lado

Foto: Presidencia de la Nación.

Con Adorni a su lado, Milei recibió presidente de la organización judía B’nai B’rith Internacional.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica judicial por las refacciones en su vivienda de un country bonaerense. Lo hizo a través de reposteos en la red social X, donde amplificó mensajes de dirigentes cercanos que cuestionaron las acusaciones contra el también vocero del gobierno, y con una nueva foto durante una actividad oficial que compartieron este martes.

En la previa de su nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente buscó exhibir otra postal de cohesión interna junto a Adorni. Asimismo, el gobierno prepara una nueva convocatoria de ministros para este viernes con el objetivo de ordenar la estrategia política y económica.

Milei recibió al titular de la organización judía B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer. Y lo hizo acompañado del jefe de Gabinete. La foto, en la que se ve a al presidente junto a Adorni, se da a pocas horas de la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó ante la Justicia que el funcionario nacional le pagó 245 mil dólares en efectivo por las remodelaciones en el country Indio Cua.

>>Leer más: Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

La presentación de Tabar fue en el marco del expediente que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. Investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

Del encuentro en la Casa Rosada también participaron el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón, y el secretario de esa organización, Daniel Sporn; el presidente de la Daia, Mauro Berenstein; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Adorni y el efecto cascada

Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120 mil dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.

En tanto, entre las publicaciones replicadas por el primer mandatario, se destacó la de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien defendió a Adorni y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias.

La legisladora hizo referencia a la declaración del contratista, que aseguró ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por trabajos realizados en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.

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En ese contexto, Lemoine buscó relativizar algunos de los elementos que tomaron estado público, en particular la mención a la cascada, que se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso. En su publicación, cuestionó la forma en que se instaló el tema y criticó a dirigentes opositores.

El posteo que compartió el presidente incluyó una comparación difundida en redes entre imágenes de la vivienda atribuida a Adorni y propiedades de otros dirigentes políticos, en un intento por poner en discusión la magnitud de las obras señaladas.

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