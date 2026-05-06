Central: toda la atención está puesta en el físico de un jugador clave como Jaminton Campaz

En la victoria del Canalla ante Libertad por la Copa Libertadores preocupó la salida del colombiano en el entretiempo. Vuelve Franco Ibarra

Jaminton Campaz es una de las piezas más desequilibrantes de Central en la ofensiva.

En Central , los días de recuperación se cuentan con los dedos de una mano. Por eso, toda la energía ahora está puesta en el partido ante Independiente, por los octavos de final del torneo Apertura, con la lupa en la recuperación de un futbolista muy importante para el equipo, el colombiano Jaminton Campaz .

En medio de la alegría por lo que significó el ajustado triunfo frente a Libertad de Paraguay , lo único que generó algo de sinsabor fue la molestia que sufrió Campaz en el primer tiempo, lo que obligó al entrenador Jorge Almirón a reemplazarlo en el entretiempo.

Tras el partido hubo versiones de todo tipo, aunque la mayoría dieron cuenta de que lo del colombiano no es nada importante. Pero en este tipo de situaciones, donde la seguidilla de partidos asedia, lo más conveniente es esperar.

Serán cinco días los que tendrá por delante Campaz para intentar llegar en óptimas condiciones físicas al choque frente al Rojo de Avellaneda. Por eso, la evaluación del cuerpo técnico será constante, sin grandes exigencias.

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Campaz2 Campaz jugó sólo 45 minutos en el triunfo de Central sobre Libertad. Fue reemplazado en el entretiempo. Leonardo Vincenti / La Capital

El cuidado que habrá sobre el tumaqueño es claro y las razones están a la vista. Es que el extremo por izquierda es hoy una de las principales cartas en la ofensiva del equipo y es por ello que se extremarán todos los cuidados. De no llegar en condiciones, el Canalla perdería una pieza clave.

Campaz había sido uno de los más incisivos del equipo en ese primer tiempo contra Libertad, por eso extrañó su salida (en su lugar ingresó Enzo Copetti). Inmediatamente después del partido se supo que había salido a raíz de una molestia.

Una buena para el DT canalla

La buena noticia para Almirón es que podrá contar con el regreso de Franco Ibarra. En realidad, el volante central viene de jugar el último partido por el torneo local, pero no pudo hacerlo en la Copa por acumulación de amarillas.

IbarraMB Franco Ibarra regresará al equipo, lo que es una muy buena noticia para Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Ibarra es número puesto para reemplazar a Guillermo Fernández, por lo que en ese doble cinco de contención volverá a tener como ladero al chileno Vicente Pizarro. También habrá que ver cómo llega Julián Fernández, quien puede ser una alternativa para el DT.

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La base está

Por lo demás, nada hace prever que haya más modificaciones. De no ocurrir nada extraño, el equipo el domingo sería prácticamente el mismo que el que viene de enfrentar a Libertad. Sí habrá que esperar, si insiste, por la recuperación de Campaz.

Serán apenas cuatro días de trabajo entre un partido y otro, en los que la recuperación tendrá mayor peso que cualquier trabajo físico o futbolístico. Con la lupa en Campaz, el Canalla se prepara para el primer mata-mata de estas instancias finales del Apertura.