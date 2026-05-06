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Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Karen Giglio, de 27 años, afronta ese pedido de pena en el juicio oral por el homicidio de Yanina Beatriz Merlo, apuñalada en enero de 2020 en zona oeste

6 de mayo 2026 · 21:56hs
El juicio por elhomicidoi de Yanina Merlo se realiza en el Centro de Justicia Penal.

Foto: La Capital / archivo

El juicio por elhomicidoi de Yanina Merlo se realiza en el Centro de Justicia Penal.

Una mujer de 27 años comenzó a ser juzgada por el homicidio de Yanina Beatriz Merlo perpetrado en enero de 2020. Se trata de Karen Tamara Giglio, quien afronta una pena de 12 años de cárcel ante un tribunal conformado por el juez de primera instancia Gonzalo López Quintana.

Por el crimen, cometido en el marco de un conflicto previo entre la víctima y sus agresoras, en 2023 Jésica Gisela Giglio aceptó en un juicio abreviado una condena a seis años de prisión como partícipe secundaria.

Homicidio

Yanina tenía 26 años y dos hijos de 6 y 9 años. La joven fue asesinada la tarde del 13 de enero de 2020 en el barrio Antártida Argentina, en la zona oeste de la ciudad. Sobre las 18 de aquel día, según expuso la fiscal de Violencias Altamente Lesivas María Laura Riccardo a cargo de la acusación, Karen y Jesica fueron en una moto a buscar a la víctima “para iniciar una pelea a raíz de un conflicto previo”.

Cuando llegaron al cruce de Amuchástegui y Mendoza, emboscaron a Merlo que estaba circulando en una bicicleta. Según la acusación, Karen le empezó a pegar golpes de puño y luego tomó un cuchillo con el cual le provocó a Yanina ocho heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Una de ellas, que ingresó por el sexto espacio intercostal, le perforó el corazón y le ocasionó la muerte horas más tarde.

De la información preliminar surgida por esos días los datos más relevantes indicaban que la víctima no era del barrio donde había sido atacada y que el motivo del asesinato no era un asalto, ya que no le habían sustraído la bicicleta en la que circulaba. De los testimonios recabados en la zona surgió que la joven había sido emboscada y agredida por dos mujeres.

Detenidas

El paso siguiente de la investigación inicial en manos del fiscal Luis Schiappa Pietra fue varios meses después, en julio de 2020, un allanamiento en Gabeta al 8700, en el barrio Gráfico. Allí fue detenida Jesica Giglio y se secuestraron cuatro teléfonos celulares en distintos domicilios vinculados con ella.

>>Leer más: Detuvieron a una mujer acusada de cometer un asesinato a puñaladas en zona oeste

Días después la mujer, de entonces 27 años, fue imputada como coautora del homicidio y quedó detenida con prisión domiciliaria para poder cuidar a sus hijos pequeños. Tres años después, el 21 de julio de 2023, aceptó en un juicio abreviado seis años de cárcel pero como partícipe secundaria.

Por su parte Karen Giglio se mantuvo prófuga más de tres años hasta que en septiembre de 2023 fue detenida e imputada como autora del homicidio. En la audiencia del 14 de septiembre de ese año, quedó en prisión preventiva efectiva pero con modalidad domiciliaria. A casi tres años de su detención, ahora afronta un juicio oral acusada de homicidio simple.

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