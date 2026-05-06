La Capital | Barrio Ludueña

La persecución de dos ladrones en barrio Ludueña terminó con el secuestro de armas, droga y dinero

Los delincuentes habrían robado un celular en Casilda y Culaciatti y fueron capturados en Solís al 100 bis. Detuvieron a siete mayores y un menor de edad

6 de mayo 2026 · 14:53hs
Parte de lo secuestrado en Solís y las vías

Parte de lo secuestrado en Solís y las vías, en barrio Ludueña.

Tras perseguir a delincuentes que habían protagonizado un robo en la zona noroeste, efectivos de la policía motorizada dieron con un búnker de acopio de drogas donde secuestraron 976 gramos de marihuana, un revólver calibre 38, municiones y una suma importante de dinero. En el operativo, realizado en barrio Ludueña, se detuvo a ocho personas, mientras que la investigación busca determinar vínculos entre los implicados y la droga incautada.

Los hechos se desencadenaron cuando un hombre de 56 años denunció a una patrulla que pasaba ocasionalmente por la zona el robo de un celular a su nieto, de 16 años, en la esquina de Casilda y Culaciatti. Según la denuncia los ladrones habrían utilizado un arma de fuego para sustraerle un celular y una campera antes de huir hacia la zona de vías ferroviarias. Los efectivos solicitaron apoyo y entre varias motos recorrieron la zona en busca de los sospechosos. En un momento una de las motos policiales vio a dos hombres corriendo que cruzaban por Solís y Casilda.

>> Leer más. Barrio Ludueña: detienen a una pareja tras acusarse mutuamente de comercializar estupefacientes

Durante el patrullaje, los efectivos observaron a dos presuntos sospechosos corriendo por Solís y Casilda, que ingresaron a una vivienda de Solís al 100 bis. Al llegar al lugar la policía, vecinos y amigos de los sospechosos intentaron detener la acción policial, aunque finalmente los efectivos ingresaron a la casa.

La requisa en barrio Ludueña

Los agentes realizaron una requisa que permitió secuestrar un revólver calibre 38 y un ladrillo compacto de marihuana. En los techos de la propiedad hallaron envoltorios fraccionados y más material prensado, junto con municiones de distinto calibre. Las pericias de la División Microtráfico confirmaron que el total de 976 gramos de marihuana, distribuido en un ladrillo, envoltorios y bolsas de menor tamaño, estaban listos para su comercialización.

Los detenidos son Brandon Alexander G. S de 18 años; M. J. G., de 14; Esmeralda Yasmila R., de 18; Cristian Gabriel R., de 19; Leonela Emilce G., de 38; Celeste Ayelén G., de 30; Nilda Beatriz B., de 66 y Gabriel G., de 30.

La investigación

En el avance de la primera investigación se pudo constatar que tanto Brandon G. S como M.J, G habrían sido los involucrados en el robo. En el lugar también se secuestraron ocho municiones y una riñonera con 964.100 pesos en efectivo.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investiga la posible conexión entre el robo denunciado y la tenencia de estupefacientes. No se descarta que el inmueble funcionara como punto de almacenamiento o distribución de droga.

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