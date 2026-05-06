Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

El padre de la víctima recibió una pena de 16 años de prisión en la ciudad de Santa Fe. Además sentenciaron a otros dos acusados

La Justicia provincial dictó este martes un fallo importante en el marco de una causa sobre abuso sexual y estableció una pena de 16 años de prisión para un hombre acusado por drogar a su hija adolescente en la ciudad de Santa Fe . En total, tres personas fueron declaradas culpables de distintos delitos tras el debate.

El tribunal presidido por el juez Octavio Silva e integrado por sus colegas Martín Torres y Héctor Aiello consideró probados los delitos registrados hace una década en el barrio Cabaña Leiva . Las fiscales Vivian Galeano y Florencia Zarabia valoraron que la resolución abarca a todos los imputados, pero aclararon: "Aguardaremos los fundamentos del fallo para conocer qué fue lo que motivó la decisión del tribunal" .

Las representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) recordaron que los tres condenados permanecerán tras las rejas hasta que la sentencia quede firme. Esto implica un cambio en la situación procesal, ya que el papá era el único que estaba detenido antes del juicio. Los demás fueron arrestados tras la lectura del veredicto .

Las fiscales recordaron que el abuso tuvo lugar la noche del sábado 6 de febrero de 2016 en la casa en la que convivían el principal imputado y su hija . "Por entonces, ella cursaba la escuela secundaria. Actualmente, es mayor de edad", precisaron.

“Mientras estaban solos en el domicilio, el padre de la víctima la drogó con una sustancia estupefaciente mezclada con vino y la agredió sexualmente", señalaron las investigadoras. Sin embargo, la denuncia también se refirió a hechos anteriores que involucran a los demás acusados.

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Emanuel Adolfo Albornoz y Maximiliano Gastón Albornoz fueron imputados por someter a la adolescente a situaciones que tuvieron entidad suficiente para afectar su normal desarrollo sexual. Al respecto, las funcionarias recordaron que “los condenados eran vecinos de la abuela de la víctima" y ambos grupos familiares "tenían una relación cercana entre sí".

Los hermanos denunciados en la capital provincial fueron declarados culpables de la promoción a la corrupción de menores. El padre, identificado por sus iniciales como CDB para prevenir la revictimiazción de la joven, fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.