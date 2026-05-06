Discapacidad: pacientes reunidos en Rosario advierten que se viene un "enorme retroceso"

Analizaron el proyecto que el gobierno nacional envió al Senado. Dura advertencia sobre la falta de medicamentos y pérdida de derechos

El Observatorio de Pacientes, un grupo conformado por más de 20 organizaciones civiles de personas que transitan alguna enfermedad, se reunió en Rosario a principios de esta semana para plantear la preocupación ante la presentación de un proyecto de Discapacidad presentado por el gobierno nacional para ser analizado en la cámara de Senadores y que según el análisis que realizaron "propone modificaciones estructurales al sistema de discapacidad en Argentina, con especial impacto en las pensiones por invalidez y el esquema de prestaciones vigentes, entre ellas la entrega y continuidad de los medicamentos y las terapias ", poniendo en riesgo la salud de miles de niños, adolescentes, adultos y sus familiares en Santa Fe.

"El objetivo de este encuentro fue consensuar miradas , y en especial dejar en claro la postura de la provincia de Santa Fe ante la presentación del proyecto nacional en la cámara de Senadores", dijo a La Capital Mónica Leonci, directora del Observatorio.

En rigor, las personas con discapacidad y sus familiares vienen padeciendo recortes de prestaciones, y obstáculos de todo tipo, desde hace tiempo.

Durante la jornada se presentó un informe técnico que abordó el impacto institucional, social y sanitario de la iniciativa, a la que muchas familias han denominado (incluso a nivel nacional) "la política de la crueldad".

En el encuentro, estuvieron presentes, además de personas con discapacidad y sus familiares, directores de la provincia del área de Discapacidad, concejales rosarinos y asesores, representantes del Observatorio de Salud de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), miembros de la Municipalidad con implicancia en este área, diputados de la comisión de Salud de la provincia y representantes de Derechos Humanos.

La reunión, que tuvo lugar en el Club Español de Rosario, fue convocado en carácter de urgente, dada la "delicada situación" que hoy atraviesan las personas con discapacidad y sus familias y que podría empeorar con esta Ley.

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El Observatorio de Pacientes "llevó adelante un encuentro de trabajo y análisis en relación al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado, que propone modificaciones estructurales al sistema de discapacidad en Argentina, con especial impacto en las pensiones por invalidez y el esquema de prestaciones vigente".

"Nos cambian todo"

Lenoci, advirtió sobre “un cambio de paradigma en el enfoque de la discapacidad, señalando un posible retroceso conceptual desde un modelo social, centrado en derechos, inclusión y autonomía, hacia un esquema de carácter médico-asistencial, asociado a la noción de invalidez”.

El proyecto de ley, presentado oficialmente como una herramienta que "supuestamente puede combatir irregularidades en el sistema", introduce cambios "que van más allá del control que dicen que se pretende".

En ese sentido, identificaron dos ejes principales: por un lado, nuevas condiciones para acceder y mantener las pensiones no contributivas; por otro, una transformación profunda del sistema de prestaciones a partir de la modificación del nomenclador nacional.

Discapacidad 23.10 Personas con discapacidad, familaires, terapeutas, vienen manifestando el rechazo a la ley que pretende cambiar el gobierno de Milei Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Interrupción de derechos

Entre los puntos más relevantes, Lenoci destacó “la incorporación de la incompatibilidad entre pensión por invalidez y empleo formal, una medida que podría desalentar la inclusión laboral”. Y agregó: “El texto del proyecto de ley prevé mecanismos de suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias detectadas en cruces de datos, lo que implicaría la interrupción del ingreso antes de que se evalúe cada caso en particular”.

Otro de los aspectos centrales analizados por Lenoci y el grupo en el encuentro, fue la modificación del nomenclador, el instrumento que actualmente fija valores de referencia para las prestaciones y establece un piso común para todos los financiadores. "La iniciativa de ley propone eliminar ese piso universal, habilitando que cada obra social, prepaga o jurisdicción defina de manera independiente los valores de cobertura. Esto podría generar desigualdades territoriales, afectar la calidad de las prestaciones y aumentar la litigiosidad al no contar con parámetros comunes para la resolución judicial".

El sistema local en jaque

Durante el encuentro también se abordaron las posibles consecuencias en términos de financiamiento, advirtiendo sobre una eventual transferencia de responsabilidades hacia provincias y municipios. Esta situación podría impactar en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud locales, generando mayores niveles de demanda y presión sobre los servicios públicos.

En el plano social, los participantes del encuentro coincidieron en que las modificaciones planteadas podrían incidir directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, afectando la continuidad de tratamientos, las condiciones de acceso a prestaciones y los procesos de inclusión.

Como resultado de la jornada, se acordó la conformación de una mesa de trabajo permanente orientada a generar propuestas, articular acciones y promover el diálogo con los distintos niveles del Estado.

medicamentos.jpg Medicamentos. La provincia destinará un presupuesto total de casi 56 millones para comprar 374 productos.

Muni y provincia, unidos

Durante la charla e intercambio de opiniones, surgió el compromiso de impulsar acciones conjuntas con la Legislatura de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de evaluar el impacto del proyecto en el territorio y contribuir a una respuesta integral que contemple los derechos y necesidades de la población involucrada.

"El debate legislativo de esta iniciativa será clave para el futuro del sistema de discapacidad en Argentina y para miles de personas que dependen de estas políticas en todo el país", señalaron los participantes.