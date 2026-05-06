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Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

La diputada provincial y exministra de Salud Sonia Martorano dijo que esos elementos "además del daño a la salud, son la puerta de acceso a las adicciones"

6 de mayo 2026 · 11:39hs
Los dispositivos electrónicos de calentamiento de tabaco y los vapeadores se podrán ahora se pueden vender libremente 

Los dispositivos electrónicos de calentamiento de tabaco y los vapeadores se podrán ahora se pueden vender libremente 

El gobierno nacional levantó ayer una prohibición que regía para la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolistas de nicotina en todo el país. A través de la Resolución 549/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó la venta de esos productos bajo un esquema de control estatal.

La diputada provincial y exministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, se expresó en contra de la decisión de Nación de permitir la venta de esos artículos. “Lo más preocupante es que se pasó de una prohibición de vapeadores a decir que por una regulación del mercado ahora se permite la comercialización, el registro y también que esos dispositivos y elementos van a tributar”.

“A mí no me interesa que esos productos paguen tributos. Me interesa que no se utilicen. En esta discusión falta la pata más importante, la prevención. Los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado, hoy se sabe fehacientemente que son muy dañinos para el aparato respiratorio, y es mucho peor en niños y adolescentes”, subrayó la legisladora.

Qué tipo de daño generan los vapeadores

En declaraciones a LT8, Martorano remarcó que esos dispositivos generan “daños irreparables y adicción. Es una de las primeras puertas a las adicciones. Además, ese vapor calentado que genera una bruma que llega hasta los bronqueolos terminales, va lastimando el epitelio en forma crónica y además ingresa metales pesados al cuerpo, porque para que se produzca ese humo hay plomo, níquel y cadnio. Todo eso se está inhalando”.

>> Leer más: Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina

“Lo más grave que estamos viendo desde que trabajamos en este tema, es que tenemos grupos de chicos de 10 años que se reúnen a vapear. Entre adolescente ya está súper instalado el vapeo. Y los más chicos lo hacen como un juego, porque incluso los aparatos hasta tienen dibujitos, es como un juego. Los padres tienen que saber que esto no es inocuo. Está faltando información”, resaltó la exministra de Salud.

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El argumento que esgrimió el Gobierno nacional para autorizar la comercialización de vapeadores y otros artículos fue que no sirvió la prohibición, porque los dispositivos se vendían igual y se siguieron usando todos estos años. La intención de las autoridades es hacer una regulación del mercado para buscar una trazabilidad.

>> Leer más: Freno al vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Sobre este punto, Martorano opinó: “Ese argumento no me parece para nada bueno. Prohibir no sirvió, porque no se fiscalizó. No se pudo realizar trazabilidad en medicamentos en cuestiones gravísimas, ¿por qué se podría hacer con esto? Se podría realizar una trazabilidad para saber cuántos hay en el mercado y cómo están conformados, pero no se trabaja en la prevención, en informar que esto no es inocuo, que el cuerpo sufre daños”.

Vapeadores, más dañinos que el tabaco convencional

“Tampoco es cierto que el vapeo sea menos perjudicial que el tabaco convencional. Es tanto o más dañino por el efecto de los metales pesados que se usan (plomo, níquel y cadnio). Además la agresión que va haciendo sobre el epitelio y que llega hasta los últimos bronqueolos. Ese producto va erosionando todo el aparato respiratorio. Hay lesiones pulmonares descriptas", agregó Martorano.

sonia martorano ex ministra salud
La diputada provincial y exministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano

La diputada provincial y exministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano

La legisladora peronista recordó que "hubo una epidemia en Estados Unidos con gente con problemas pulmonares, y no se sabía de donde venían hasta que determinaron que era por el uso de los vapeadores. En ese momento se comenzaron a describir esas lesiones Después se encontraron las lesiones en chicos. Ahí activamos las alertas y así empezamos a investigar. Detectamos que en Rosario también lo estaban utilizando adolescentes por desconocimiento de la gravedad que tienen. Hay que erradicar su uso no solo por las lesiones que causa, sino porque es la puerta de acceso a otras adicciones”, destacó Martorano.

Qué busca el gobierno nacional con la libre venta

El gobierno nacional puso fin a la prohibición y avanzó con la regulación integral del mercado de nicotina en Argentina. A través de la Resolución 549/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó la venta de vapeadores, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina, bajo un esquema de control estatal.

>> Leer más: El vapeo y sus riesgos: la amenaza silenciosa de la EVALI

La medida reemplazó el sistema restrictivo que regía desde 2011, cuando Anmat prohibió la importación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos. Esa restricción había sido ratificada en 2023 por una resolución conjunta con el Ministerio de Salud, que también alcanzó a los dispositivos de tabaco calentado. Hasta ahora, estos productos circulaban en un mercado informal, sin controles sanitarios ni fiscales.

Con la nueva normativa, el eje pasó a ser la regulación. El gobierno exigió trazabilidad, estándares de calidad y registro obligatorio para fabricantes, importadores y comerciantes. Ningún producto podrá venderse sin autorización previa, lo que implica controles sobre su composición, concentración y comercialización.

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