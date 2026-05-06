Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para los partidos revancha

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Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe
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¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete
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La persecución de ladrones terminó con el secuestro de armas, droga y dinero
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El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario
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Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada
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Santa Fe invertirá $ 52.000 millones para reparar 4.600 km de rutas provinciales
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Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros
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Nación dejó de pagar y la planta potabilizadora de Baigorria vuelve a frenarse
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Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe
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Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Darthés y qué régimen deberá cumplir
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Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario