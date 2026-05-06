Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para los partidos revancha

Unión de Álvarez recibirá a Argentino Central de Fighiera y los papales visitarán a Empalme Central en Villa Constitución. Los dos partidos se jugarán el domingo a las 16

Pablo VI. El último campeón de la Rosarina 2025 buscará la clasificación en Villa Constitución

Copa Santa Fe 2026. Unión de Álvarez se juega el pasaje el domingo ante Central Argentino de Fighiera.

Quedó confirmado que los partidos revancha en la Copa Santa Fe 2026 para clubes representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol ( Unión de Álvarez y Pablo VI ) se disputarán el próximo domingo, a las 16, en Álvarez y Villa Constitución, respectivamente.

Unión de Álvarez, dirigido por César Gáspari, buscará revertir el resultado ante Central Argentino de Fighiera donde perdió por 1a 0 en el encuentro de ida.

Hay que recordar que tanto Unión de Álvarez como Pablo VI vienen compitiendo en dos torneos muy exigentes a la par, tanto la Rosarina y como la Copa Santa Fe.

Los alvareneses primero jugarán este jueves, el adelanto de la 8ª fecha de la Copa Odesur 2026 de la Rosarina en calidad de visitantes ante Provincial y el domingo, en el estadio Ángel Moscoloni jugarán la chance de seguir en el certamen provincial.

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Pablo VI3 Pablo VI. El último campeón de la Rosarina 2025 buscará la clasificación en Villa Constitución

Pablo VI viaja a Constitución

Pablo VI, el último campeón de la Rosarina 2025, viajará el domingo a Villa Constitución para enfrentar a Empalme Central en el partido revancha. En la ida igualaron 0-0.

Por su parte el encuentro por la 8ª fecha de la Primera A, ante Morning Star, se disputará este viernes a las 19.30 en el Viaducto.