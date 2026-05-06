En el PRO piden que Manuel Adorni brinde "explicaciones más claras"

Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri y habitualmente muy cercano a las posiciones del expresidente.

El presidente del bloque del PRO en la Legislatura porteña, Darío Nieto , afirmó este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , debería dar “explicaciones claras” sobre si se enriqueció o no de modo ilícito porque “el argentino de a pie quiere saber qué ocurrió” .

Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri y habitualmente muy cercano a las posiciones del expresidente, cuestionó de ese modo la situación de Adorni, quien se encuentra investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

El legislador dijo que lo que está ocurriendo con Adorni le produce “un poco de bronca y tristeza” , al igual que “a la mayoría de los argentinos” que esperaba otra actitud de “un gobierno que venía a terminar con la casta y los privilegios” .

“Está muy bien que (Adorni) vaya a la Justicia, me parece bárbaro, pero le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes, que no tiene para comer o cuenta los mangos para llegar al último día ”, sostuvo.

Nieto recordó que Macri “fue el primero que cuestionó a Adorni en un tuit de hace seis o siete meses, cuando lo designó Javier Milei como jefe de Gabinete, y hoy se ve que tenía razón”.

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“No soy magistrado para juzgar si Adorni se enriqueció ilícitamente o no, pero creo que debería dar explicaciones claras, porque si acusaste con el dedo a todo el mundo y sos impoluto, te felicito y te aplaudo. Pero después tenés que explicar cómo hiciste la plata”, añadió.

Sostuvo también que, para enfrentar las denuncias contra el funcionario, el gobierno “tenía otras soluciones”, como por ejemplo “poner a Adorni en stand by hasta que explique lo que ocurrió públicamente y en la Justicia, y después podía haber vuelto a su cargo”.

Macri y LLA

Luego, el legislador porteño relativizó la posible unidad del partido fundado por Macri con La Libertad Avanza (LLA) y advirtió que “falta un año y medio” para las elecciones presidenciales. “Hablar hoy de un acuerdo a nivel país me parece lejano”, subrayó.

“Lo que sí podemos explorar es un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, donde el mal mayor que hay que enfrentar es el kirchnerismo. Allí se gana por un voto, entonces tenés que unirte sí o sí para ganarle a (Axel) Kicillof”, explicó.

Seguidamente, puntualizó que en el PRO los dirigentes y los militantes quieren que "Mauricio (por Macri) sea candidato, porque sería el mejor presidente y es quien mejor puede gobernar la Argentina”.