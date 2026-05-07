Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Macha para exhibirla en el Monumento

Son las insignias más antiguas. Una se conserva en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires; la otra, en el Museo Casa de la Libertad en Sucre, Bolivia

Se las conoce como "banderas de Macha" porque fueron halladas en 1885 , enrolladas detrás de unos cuadros de Santa Teresa al lado del altar mayor en una capilla de Titiri , Macha (actual Bolivia). Y su existencia ha generado largas discusiones entre historiadores. Hay quienes se las atribuyen a Manuel Belgrano y creen que ambas lo acompañaron en la campaña del Norte —es más, sostienen que una de ellas fue la primera bandera que izó a orillas del Paraná—. Otros afirman que la documentación con que se cuenta no es suficiente para tal atribución . Lo cierto es que se trata de las banderas celestes y blancas más antiguas que se hayan encontrado: una se conserva en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires; la otra, en el Museo Casa de la Libertad en Sucre, Bolivia. Esta semana, en el Concejo Municipal se volvió a desempolvar toda esta historia a partir de un proyecto para gestionar que una de estas piezas se traslade a Rosario para que sea exhibida en el Monumento a la Bandera .

La propuesta para que Rosario reciba a la bandera de Macha llegará este jueves al recinto del Concejo Municipal, impulsada por la presidenta del cuerpo, María Eugenia María Schmuck , junto a sus pares del bloque Unidos, Fabrizio Fiatti, Carolina Labayru y Damián Pullaro; Pablo Gavira (UNO), Alicia Pino (socialista), Ana Laura Martínez (PRO) y Norma López (Comunidad).

La semana pasada, la iniciativa obtuvo el visto bueno de la comisión de Gobierno. Se trata de una resolución por la que el Concejo Municipal se dirige al Poder Ejecutivo Nacional y a las autoridades del Museo Histórico Nacional para solicitar la restitución y la radicación en Rosario "de la bandera histórica creada por el general Manuel Belgrano, actualmente bajo custodia del Museo con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de que sea exhibida en el Monumento Nacional a la Bandera, sitio donde fue enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812".

Al ser una pieza antigua y con un profundo valor histórico, la propuesta plantea además que el traslado se efectúe conforme a las normas nacionales e internacionales de preservación del patrimonio histórico y museológico, garantizando seguro integral, condiciones técnicas de transporte especializado, protocolos de conservación preventiva y supervisión profesional permanente.

Actualmente, en la Galería de Honor a las Banderas de América del Monumento se exhibe una réplica de la bandera de Macha que se encuentra en Bolivia. La pieza se inauguró hace 14 años, en el marco de los festejos por el bicentenario de la creación de la bandera.

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En la cuna de la bandera

"Para Rosario sería muy importante contar con esta bandera", afirma Schmuck, y destaca que "si hay algo que identifica a la ciudad es haber sido el lugar donde se enarboló uno de nuestros símbolos más importantes; por eso, contar con una bandera independentista, la que usó el propio Belgrano, es una marca identitaria que nos está faltando".

La presidenta del Concejo Municipal confía que el proyecto se apruebe este jueves y considera que ese aval dará más fuerza institucional a las gestiones que ya se están realizando con vistas al próximo 20 de junio. "Esperamos llegar a ese día con alguna respuesta", confía.

La idea para reclamar el traslado de la Bandera de Macha empezó a gestarse el pasado 27 de febrero, cuando se conmemora la creación de la bandera argentina. Unos días antes, el presidente Javier Milei había restituido la custodia del sable corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo. La pieza también estaba a resguardo en el Museo Nacional.

"Con esos antecedentes, nos preguntamos: ¿Qué mejor lugar que el Monumento para exhibir la bandera celeste y blanca más antigua?", sugiere la concejala, y señala que la Intendencia también inició conversaciones con este objetivo. "Nosotros aportaríamos la logística para el traslado y las obras necesarias para cumplir con las condiciones de exhibición", destaca.

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Dos banderas celestes y blancas

De acuerdo a la información disponible en el Museo Histórico Nacional, las banderas de Macha son dos y fueron encontradas en un mismo lugar: enrolladas detrás de unos cuadros de Santa Teresa, al lado del altar mayor, en una capilla de Titiri, Macha (actual Bolivia) en 1885. Por eso se las conoce con ese nombre.

Pero los dos paños tienen sus diferencias. Uno de ellos mide 2,25 por 1,60 metros y tiene tres franjas: una superior blanca, una celeste central y una inferior blanca. Ese estandarte se encuentra actualmente en la ciudad boliviana de Sucre, en el Museo Casa de la Libertad. En 2016 fue restaurada por un equipo de profesionales argentinos y bolivianos.

En tanto, la otra, conocida como bandera de Ayohuma, tiene tres franjas de igual ancho: una superior celeste, una blanca central sin sol y una inferior celeste. Mide aproximadamente 2,32 metros de largo por 1,53 de alto y toma su nombre de la batalla de Ayohuma, donde Belgrano fue derrotado por las fuerzas realistas. Desde 1896, esta bandera forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional.

La historia de un hallazgo

El hallazgo de ambas banderas se remite a 1883, cuando el cura Martín Castro, de la capilla Titiri, quiso sacar dos rollos de tela que rodeaban un cuadro. Pero ambos paños, de color celeste y blanco, resultaron ser banderas.

Titiri es un paraje de la localidad de Macha, actual Bolivia, donde Manuel Belgrano montó su cuartel general tras la batalla de Vilcapugio. Según los indígenas de la zona a quienes se consultó luego del hallazgo, fue el cura Juan de Dios Aranívar, amigo de Belgrano, quien escondió las banderas tras la retirada del ejército revolucionario.

Las de Macha son dos de las banderas argentinas más antiguas que se conservan y, más allá de las controversias que siguen generando entre historiadores, destaca la publicación del Museo Nacional, flamearon en tiempos de guerra en que América soñaba con la libertad y hoy son un símbolo de la emancipación americana.