La Capital | La Ciudad | Rosario

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Macha para exhibirla en el Monumento

Son las insignias más antiguas. Una se conserva en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires; la otra, en el Museo Casa de la Libertad en Sucre, Bolivia

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

7 de mayo 2026 · 06:30hs
La Bandera de Macha se exhibe en el Museo Histórico Nacional

La Bandera de Macha se exhibe en el Museo Histórico Nacional, ahora solicitan traerla a Rosario.

Se las conoce como "banderas de Macha" porque fueron halladas en 1885, enrolladas detrás de unos cuadros de Santa Teresa al lado del altar mayor en una capilla de Titiri, Macha (actual Bolivia). Y su existencia ha generado largas discusiones entre historiadores. Hay quienes se las atribuyen a Manuel Belgrano y creen que ambas lo acompañaron en la campaña del Norte —es más, sostienen que una de ellas fue la primera bandera que izó a orillas del Paraná—. Otros afirman que la documentación con que se cuenta no es suficiente para tal atribución. Lo cierto es que se trata de las banderas celestes y blancas más antiguas que se hayan encontrado: una se conserva en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires; la otra, en el Museo Casa de la Libertad en Sucre, Bolivia. Esta semana, en el Concejo Municipal se volvió a desempolvar toda esta historia a partir de un proyecto para gestionar que una de estas piezas se traslade a Rosario para que sea exhibida en el Monumento a la Bandera.

La propuesta para que Rosario reciba a la bandera de Macha llegará este jueves al recinto del Concejo Municipal, impulsada por la presidenta del cuerpo, María Eugenia María Schmuck, junto a sus pares del bloque Unidos, Fabrizio Fiatti, Carolina Labayru y Damián Pullaro; Pablo Gavira (UNO), Alicia Pino (socialista), Ana Laura Martínez (PRO) y Norma López (Comunidad).

La semana pasada, la iniciativa obtuvo el visto bueno de la comisión de Gobierno. Se trata de una resolución por la que el Concejo Municipal se dirige al Poder Ejecutivo Nacional y a las autoridades del Museo Histórico Nacional para solicitar la restitución y la radicación en Rosario "de la bandera histórica creada por el general Manuel Belgrano, actualmente bajo custodia del Museo con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de que sea exhibida en el Monumento Nacional a la Bandera, sitio donde fue enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812".

Al ser una pieza antigua y con un profundo valor histórico, la propuesta plantea además que el traslado se efectúe conforme a las normas nacionales e internacionales de preservación del patrimonio histórico y museológico, garantizando seguro integral, condiciones técnicas de transporte especializado, protocolos de conservación preventiva y supervisión profesional permanente.

Actualmente, en la Galería de Honor a las Banderas de América del Monumento se exhibe una réplica de la bandera de Macha que se encuentra en Bolivia. La pieza se inauguró hace 14 años, en el marco de los festejos por el bicentenario de la creación de la bandera.

>>Leer más: La bandera que nos legó

En la cuna de la bandera

"Para Rosario sería muy importante contar con esta bandera", afirma Schmuck, y destaca que "si hay algo que identifica a la ciudad es haber sido el lugar donde se enarboló uno de nuestros símbolos más importantes; por eso, contar con una bandera independentista, la que usó el propio Belgrano, es una marca identitaria que nos está faltando".

La presidenta del Concejo Municipal confía que el proyecto se apruebe este jueves y considera que ese aval dará más fuerza institucional a las gestiones que ya se están realizando con vistas al próximo 20 de junio. "Esperamos llegar a ese día con alguna respuesta", confía.

La idea para reclamar el traslado de la Bandera de Macha empezó a gestarse el pasado 27 de febrero, cuando se conmemora la creación de la bandera argentina. Unos días antes, el presidente Javier Milei había restituido la custodia del sable corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo. La pieza también estaba a resguardo en el Museo Nacional.

"Con esos antecedentes, nos preguntamos: ¿Qué mejor lugar que el Monumento para exhibir la bandera celeste y blanca más antigua?", sugiere la concejala, y señala que la Intendencia también inició conversaciones con este objetivo. "Nosotros aportaríamos la logística para el traslado y las obras necesarias para cumplir con las condiciones de exhibición", destaca.

>>Leer más: Llegó a la Argentina la bandera de Belgrano y será trasladada a Rosario el 27 de febrero

Dos banderas celestes y blancas

De acuerdo a la información disponible en el Museo Histórico Nacional, las banderas de Macha son dos y fueron encontradas en un mismo lugar: enrolladas detrás de unos cuadros de Santa Teresa, al lado del altar mayor, en una capilla de Titiri, Macha (actual Bolivia) en 1885. Por eso se las conoce con ese nombre.

Pero los dos paños tienen sus diferencias. Uno de ellos mide 2,25 por 1,60 metros y tiene tres franjas: una superior blanca, una celeste central y una inferior blanca. Ese estandarte se encuentra actualmente en la ciudad boliviana de Sucre, en el Museo Casa de la Libertad. En 2016 fue restaurada por un equipo de profesionales argentinos y bolivianos.

En tanto, la otra, conocida como bandera de Ayohuma, tiene tres franjas de igual ancho: una superior celeste, una blanca central sin sol y una inferior celeste. Mide aproximadamente 2,32 metros de largo por 1,53 de alto y toma su nombre de la batalla de Ayohuma, donde Belgrano fue derrotado por las fuerzas realistas. Desde 1896, esta bandera forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional.

La historia de un hallazgo

El hallazgo de ambas banderas se remite a 1883, cuando el cura Martín Castro, de la capilla Titiri, quiso sacar dos rollos de tela que rodeaban un cuadro. Pero ambos paños, de color celeste y blanco, resultaron ser banderas.

Titiri es un paraje de la localidad de Macha, actual Bolivia, donde Manuel Belgrano montó su cuartel general tras la batalla de Vilcapugio. Según los indígenas de la zona a quienes se consultó luego del hallazgo, fue el cura Juan de Dios Aranívar, amigo de Belgrano, quien escondió las banderas tras la retirada del ejército revolucionario.

Las de Macha son dos de las banderas argentinas más antiguas que se conservan y, más allá de las controversias que siguen generando entre historiadores, destaca la publicación del Museo Nacional, flamearon en tiempos de guerra en que América soñaba con la libertad y hoy son un símbolo de la emancipación americana.

Noticias relacionadas
Rosario refuerza el Operativo Invierno ante el aumento de personas en situación de calle

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

La Estación Sur, donde esta madrugada quedó varado el tren a Buenos Aires 

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Rige alerta amarillo por fuertes vientos. Personal municipal trabaja en San Loenzo al 1700, tras la tormenta de esta madrugada

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

Tras un jueves con alerta naranja y amarillo se espera una semana ventosa

Alerta por tormentas y viento: cuándo vuelve el frío a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Lo último

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Voceros de la organización indicaron que el operativo policial en la clínica de su titular a nivel local, Gabriel Dobkin, es "profundamente alarmante"

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno
La Ciudad

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur
LA CIUDAD

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario
LA CIUDAD

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Belgrano para exhibirla en el Monumento

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Belgrano para exhibirla en el Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Ovación
Colo Ramírez: Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Colo Ramírez: Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newells

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Policiales
Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

La Ciudad
Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia
La Ciudad

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Newells lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas
Policiales

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente
Economía

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas
Economía

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario
La Ciudad

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes de forma inmediata
Política

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes "de forma inmediata"

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato
Ovación

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez
LA REGION

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales
Política

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe
Economía

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete
Política

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa
Política

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde explicaciones más claras
Política

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde "explicaciones más claras"

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial
LA CIUDAD

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial