Caso Adorni: gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito

Esta nueva información se obtuvo luego de la declaración que realizó Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del funcionario

Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , gastó alrededor de 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento que posee en el barrio porteño de Caballito . El dato fue brindado por el contratista Matías Tabar , quien remodeló la casa que tiene el funcionario en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz .

Esta nueva información se suma a la orden que emitió, este miércoles, el juez Ariel Lijo para levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti para continuar con la investigación por enriquecimiento ilícito .

Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano , el hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra-venta del departamento en la ciudad de Buenos Aires y que, además, es socio de Pablo Feijoo , hijo de la otra jubilada relacionada en el caso, y gestor de la transacción.

Hasta el momento, la Justicia solicitó el peritaje del teléfono celular perteneciente a T abar , para recabar más información de las comunicaciones que el contratista mantuvo con Adorni y su esposa , mientras que Lijo ordenó revisar las llamadas y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio , amigo del jefe de Gabinete .

En las últimas semanas se supo, por medio de las declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, que los gastos en viajes al exterior y las compras de los inmuebles se realizaron desde que Adorni inició sus funciones en el gobierno nacional.

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La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa

El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

La medida de la Justicia también busca determinar si existió algún tipo de irregularidad ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el gobierno nacional.

El amigo de Manuel Adorni

Además, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de carnaval en un vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, mediante su productora ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete.

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La medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandio con Adorni como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y apunta a investigar posibles “dádivas” y negociaciones incompatibles con la función pública.