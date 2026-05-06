Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Un joven era buscado por la Justicia tras una denuncia de violencia familiar. Horas después de la imputación, lo detuvieron otra vez en el Gigante de Arroyito

Ya no es sorprendente que un hincha quede demorado a la hora de entrar a una cancha de fútbol. Sin embargo, este martes se dio una situación particular antes del duelo de Central y Libertad. La policía volvió a detener a un joven de 25 años al que había arrestado dos días antes en el estadio auriazul.

Según fuentes del gobierno de Santa Fe, Brian T. había sido imputado por una causa de violencia familiar el mismo día del partido de la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Después de la audiencia fue al Gigante de Arroyito y nuevamente terminó bajo custodia en la comisaría 10ª.

El muchacho de 25 años fue identificado mediante el programa Tribuna Segura . Cuando los agentes advirtieron que había sido denunciado ante la Justicia provincial, le impidieron el ingreso y lo trasladaron a las dependencias de la calle Darregueira al 1100 .

El operativo antes del duelo del Canalla y el Gumarelo fue prácticamente idéntico al que se llevó a cabo el último domingo, cuando la Academia recibió a Tigre en la novena fecha del Torneo Apertura 2026. En esa oportunidad, el joven fue detenido a raíz de un pedido de captura del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía había solicitado el arresto a raíz de la denuncia sobre una agresión registrada el viernes anterior en el Parque Regional Sur. De acuerdo a voceros del gobierno provincial, el muchacho le pegó a su hijo de 7 años mientras estaba alcoholizado.

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Tras el arresto del fin de semana, el juez Aldo Bilbao Benítez ordenó la liberación del imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo. De acuerdo a la resolución, Ezequiel Brian T. debía presentarse cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) durante los próximos dos meses. Además se le prohibió salir de la provincia y contactarse con la víctima o sus allegados.

Al margen de estas restricciones, los encargados de los controles en la cancha de Central volvieron a demorar al joven este martes en el Gigante de Arroyito. Lo mismo ocurrió con otro hombre de 37 años. En este caso, Marcelo Ezequiel B. quedó bajo arresto en relación a otra causa penal.