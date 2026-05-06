La Capital | Policiales | Central

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Un joven era buscado por la Justicia tras una denuncia de violencia familiar. Horas después de la imputación, lo detuvieron otra vez en el Gigante de Arroyito

6 de mayo 2026 · 13:08hs
El joven hincha de Central quedó bajo arresto por segunda vez en 72 horas.

Foto: Policía de Santa Fe.

El joven hincha de Central quedó bajo arresto por segunda vez en 72 horas.

Ya no es sorprendente que un hincha quede demorado a la hora de entrar a una cancha de fútbol. Sin embargo, este martes se dio una situación particular antes del duelo de Central y Libertad. La policía volvió a detener a un joven de 25 años al que había arrestado dos días antes en el estadio auriazul.

Según fuentes del gobierno de Santa Fe, Brian T. había sido imputado por una causa de violencia familiar el mismo día del partido de la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Después de la audiencia fue al Gigante de Arroyito y nuevamente terminó bajo custodia en la comisaría 10ª.

El muchacho de 25 años fue identificado mediante el programa Tribuna Segura. Cuando los agentes advirtieron que había sido denunciado ante la Justicia provincial, le impidieron el ingreso y lo trasladaron a las dependencias de la calle Darregueira al 1100.

Demorados dos veces en la cancha de Central

El operativo antes del duelo del Canalla y el Gumarelo fue prácticamente idéntico al que se llevó a cabo el último domingo, cuando la Academia recibió a Tigre en la novena fecha del Torneo Apertura 2026. En esa oportunidad, el joven fue detenido a raíz de un pedido de captura del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía había solicitado el arresto a raíz de la denuncia sobre una agresión registrada el viernes anterior en el Parque Regional Sur. De acuerdo a voceros del gobierno provincial, el muchacho le pegó a su hijo de 7 años mientras estaba alcoholizado.

>> Leer más: Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Tras el arresto del fin de semana, el juez Aldo Bilbao Benítez ordenó la liberación del imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo. De acuerdo a la resolución, Ezequiel Brian T. debía presentarse cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) durante los próximos dos meses. Además se le prohibió salir de la provincia y contactarse con la víctima o sus allegados.

Al margen de estas restricciones, los encargados de los controles en la cancha de Central volvieron a demorar al joven este martes en el Gigante de Arroyito. Lo mismo ocurrió con otro hombre de 37 años. En este caso, Marcelo Ezequiel B. quedó bajo arresto en relación a otra causa penal.

Noticias relacionadas
Universidad Central de Venezuela derrotó a Independiente del Valle. 

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

“Ellos jugaron muy largo, con muchos pelotazos, pero creo que los controlamos muy bien”, afirmó Almirón, el DT de Central.

Jorge Almirón: "Merecimos el triunfo por cómo supimos trabajar el partido"

Ignacio Ovando ya la empujó al fondo del arco y sale a celebrar su gol, que le dio la victoria a Central en el Gigante. 

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Los once de Central posan para la foto en la previa del choque ante Libertad, por la Copa Libertadores.

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Ver comentarios

Las más leídas

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Lo último

Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La FIA y la Fórmula 1 analizan sumar tres carreras a la presente temporada

La FIA y la Fórmula 1 analizan sumar tres carreras a la presente temporada

Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

La entidad emitió un comunicado en el que avala la creación del nuevo modelo de mantenimiento de infraestructura vial del gobernador
Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro
Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado
La Ciudad

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores
LA CIUDAD

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Ovación
El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo
Ovación

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

En Central, toda la atención está puesta en el físico de un jugador clave: Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de un jugador clave: Jaminton Campaz

The New York Times destaca que muchos hinchas argentinos no pueden pagar el viaje al Mundial

The New York Times destaca que muchos hinchas argentinos no pueden pagar el viaje al Mundial

Policiales
Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después
Policiales

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

La Ciudad
Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario
La Ciudad

Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario

El diseñador Fabian Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

El diseñador Fabian Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial

El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario
Economía

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Proyecto santafesino para eliminar las retenciones agropecuarias por ley
Política

Proyecto santafesino para eliminar las retenciones agropecuarias por ley

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales
Policiales

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela
La Región

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones
La Región

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus
Información General

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario
Política

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo
Información General

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante
Información General

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA
Información General

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

Macron debutó como cantante en una cena de Estado en Armenia
Información General

Macron "debutó" como cantante en una cena de Estado en Armenia

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género
Política

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto
Policiales

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada
La Ciudad

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional
La Ciudad

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido
Policiales

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton