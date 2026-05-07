La Capital | Ovación | Argentino

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

Argentino recibe el sábado a Victoriano Arenas. En tanto, el Charrúa jugará el domingo en Gerli ante El Porvenir. El derby será el sábado 16 mayo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

7 de mayo 2026 · 06:10hs
Argentino y Central Córdoba. Paulo Killer y Thiago Bartalini se verán las caras dentro de diez días en el Olaeta.

Argentino y Central Córdoba. Paulo Killer y Thiago Bartalini se verán las caras dentro de diez días en el Olaeta.

El clásico entre Argentino y Central Córdoba se comenzó a palpitar en el ascenso de la ciudad cuando restan 10 días para el cotejo que se disputará en barrio Sarmiento, hasta el momento, el sábado 16, a las 15.30, por la 12 ª fecha de la Primera C.

El último choque entre ambos equipos fue el sábado 3 de agosto del 2024 por la 5ª fecha del Clausura y empataron 1 a 1. Lucas Zapata anotó para el Albo y Facundo Marín en el Matador. En la ida ganó el Salaíto por 2 a 0, con goles de Diego Aguirre y Nelson Ávalos.

Argentino y Córdoba con diferentes realidades

En la previa los equipos llegan con diferentes realidades, el Albo viene de perder ante Centro Español por 3 a 2, con un penal dudoso que sancionó el árbitro Iñaki Iparraguirre, en el final del partido.

Leer más: Un simpático "intruso" detuvo el partido de Central y Tigre durante varios minutos

Por su parte, el Matador con Cacho Sialle como nuevo entrenador, pudo levantar cabeza de un mal inicio de torneo y sumó dos victorias al hilo, ante Sportivo Barracas (2-1) y Fénix (1-0), y escaló en la Zona B con 13 puntos.

Primero la 11ª fecha

Este fin de semana, el primero que saldrá jugar en la 11º fecha será el Salaíto, que llega golpeado por la derrota ante los gallegos, enfrentará a Victoriano Arenas, el sábado, a las 15.30, con el arbitraje de Facundo Fuentes.

Para este encuentro ante el elenco de Villa Alsina, el técnico José Previti podrá contar con el regreso de Manuel Correa, tras cumplir dos fechas de suspensión, una pieza fundamental en el once del Albo.

Córdoba y Cacho Sialle

Por barrio Tablada el panorama cambió con la llegada del técnico Arnaldo Sialle, que ganó los dos partidos y recuperó terreno en la tabla de posiciones.

El domingo tendrá una prueba difícil, en la complicada cancha de El Porvenir, equipo que viene de ganar por primera vez en el torneo.

Noticias relacionadas
Fútbol playa. El plantel de Argentino participará desde el domingo la Copa Libertadores en Brasil.   

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección, sostuvo Luis Suárez, delantero de Inter Miami.

Luis Suárez se arrepintió de sus críticas a Bielsa: "Dije cosas que no tendría que haber dicho"

“Nos tranquilizamos, comenzamos a ser un equipo ordenado, marcamos en los momentos claves de los encuentros y eso nos hizo cambiar la imagen”, dijo el Colo Ramírez.

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Ovando ya convirtió ante Libertad y con ese gol Central logó su quinto triunfo en los últimos seis partidos.

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Lo último

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Voceros de la organización indicaron que el operativo policial en la clínica de su titular a nivel local, Gabriel Dobkin, es "profundamente alarmante"

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno
La Ciudad

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur
LA CIUDAD

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario
LA CIUDAD

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Belgrano para exhibirla en el Monumento

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Belgrano para exhibirla en el Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Ovación
Colo Ramírez: Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Colo Ramírez: Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newells

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Policiales
Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

La Ciudad
Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia
La Ciudad

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya tiene familia

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Newells lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas
Policiales

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente
Economía

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas
Economía

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario
La Ciudad

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes de forma inmediata
Política

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes "de forma inmediata"

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato
Ovación

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez
LA REGION

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales
Política

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe
Economía

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete
Política

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa
Política

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde explicaciones más claras
Política

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde "explicaciones más claras"

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial
LA CIUDAD

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial