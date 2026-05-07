Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

Argentino recibe el sábado a Victoriano Arenas. En tanto, el Charrúa jugará el domingo en Gerli ante El Porvenir. El derby será el sábado 16 mayo

Argentino y Central Córdoba. Paulo Killer y Thiago Bartalini se verán las caras dentro de diez días en el Olaeta.

El clásico entre Argentino y Central Córdoba se comenzó a palpitar en el ascenso de la ciudad cuando restan 10 días para el cotejo que se disputará en barrio Sarmiento, hasta el momento, el sábado 16, a las 15.30, por la 12 ª fecha de la Primera C.

El último choque entre ambos equipos fue el sábado 3 de agosto del 2024 por la 5ª fecha del Clausura y empataron 1 a 1. Lucas Zapata anotó para el Albo y Facundo Marín en el Matador. En la ida ganó el Salaíto por 2 a 0, con goles de Diego Aguirre y Nelson Ávalos.

En la previa los equipos llegan con diferentes realidades, el Albo viene de perder ante Centro Español por 3 a 2, con un penal dudoso que sancionó el árbitro Iñaki Iparraguirre, en el final del partido.

Por su parte, el Matador con Cacho Sialle como nuevo entrenador, pudo levantar cabeza de un mal inicio de torneo y sumó dos victorias al hilo, ante Sportivo Barracas (2-1) y Fénix (1-0), y escaló en la Zona B con 13 puntos.

Primero la 11ª fecha

Este fin de semana, el primero que saldrá jugar en la 11º fecha será el Salaíto, que llega golpeado por la derrota ante los gallegos, enfrentará a Victoriano Arenas, el sábado, a las 15.30, con el arbitraje de Facundo Fuentes.

Para este encuentro ante el elenco de Villa Alsina, el técnico José Previti podrá contar con el regreso de Manuel Correa, tras cumplir dos fechas de suspensión, una pieza fundamental en el once del Albo.

Córdoba y Cacho Sialle

Por barrio Tablada el panorama cambió con la llegada del técnico Arnaldo Sialle, que ganó los dos partidos y recuperó terreno en la tabla de posiciones.

El domingo tendrá una prueba difícil, en la complicada cancha de El Porvenir, equipo que viene de ganar por primera vez en el torneo.