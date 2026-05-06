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Detonaron un supuesto explosivo en barrio Abasto enviado a dirigente de la Daia

Ocurrió en Paraguay al 2000 y el operativo se extendió por casi seis horas. Hicieron una detonación controlada del objeto sospechoso

6 de mayo 2026 · 21:18hs
Detonaron un supuesto explosivo en barrio Abasto enviado a dirigente de la Daia

La Brigada de Explosivos detonó un paquete sospechoso en Paraguay al 2000, que había llegado a una clínica de barrio Abasto dirigido a su dueño, el titular de la seccional Rosario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia). La detonación controlada se realizó luego de que una perra entrenada señalara dos veces el objeto, y ahora se realizarán las investigaciones para determinar si se trató o no de una sustancia explosiva.

En un operativo que se prolongó durante casi seis horas, la cuadra de Paraguay e Ituzaingó quedó cerrada al tránsito vehicular y se impidió el paso de vecinos desde las 13.40, luego de que se detectara un paquete sospechoso envuelto en cinta que llegó a la clínica de neurorrehabilitación a nombre de Gabriel Dobkin, presidente de la Daia Rosario.

Primero se presentaron efectivos de la Brigada Motorizada y luego la Brigada de Explosivos se hizo cargo de la situación. Una perra entrenada llamada París, especializada en altos y bajos explosivos, señaló dos veces el paquete sospechoso, por lo que fue detonado.

"Se hizo una detonación controlada del elemento para evitar la manipulación innecesaria", remarcó la jefa de la Brigada de Explosivos, Georgina Winke, quien remarcó que "se descartó cualquier potencial sustancia explosiva que pudiera contener el paquete".

Por su parte, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, indicó que ahora se realizarán "medidas investigativas y pericias para despejar si se trataba o no de un artefacto explosivo".

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