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Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe

El siniestro se produjo este jueves a la madrugada sobre el carril que va hacia la capital provincial. El vehículo quedó recostado sobre el cantero central

7 de mayo 2026 · 07:57hs
El vuelco del camión en la autopista a Santa Fe

Foto: APSV

El vuelco del camión en la autopista a Santa Fe, a la altura de San Lorenzo. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital, pero su estado no era de gravedad

Un camión volcó este jueves a la madrugada en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo. El conductor del vehículo tuvo que ser rescatado por bomberos de la región y luego fue derivado a un centro médico.

El siniestro se registró alrededor de las 2.30, en el kilómetro 19,5 de la autopista. Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba en dirección a la capital provincial y al parecer su conductor perdió el dominio al morder el cantero central para luego desplazarse sobre el guardarraíl y luego quedar volcado sobre uno de los laterales.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indicaron que el vehículo iban el chofer con un acompañante, ambos oriundos de la provincia de Salta. La información preliminar indicaba que el conductor salió ileso, pero la otra persona tuvo que ser trasladada al hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo para una mejor atención.

Vuelco en San Lorenzo

Además del personal de la Agencia, al lugar acudieron efectivos de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, de la Policía provincial y del sistema de salud de esa región.

A pesar del impactante siniestro, el tránsito en la autopista era normal ya que el vehículo quedó sobre el cantero central y no obstaculizaba el paso. Además, las víctimas fueron asistidas de inmediato.

Pero en el arranque de la mañana las condiciones para manejar estaban lejos de ser las mejores debido a las condiciones meteorológicas.

El estado de las rutas

Es más, la Agencia Provincial de Seguridad Vial difundió un comunicado en el que alertó sobre las condiciones de transitabilidad que presentaban las rutas en todo el territorio santafesino.

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“Se presentan con calzadas húmedas y resbaladizas, banquinas inestables debido a lluvias y lloviznas de variada intensidad. A esto se suman, intensas ráfagas de viento. Circular con extrema precaución”, afirmó el organismo.

>> Leer más: Volcó un camión en la autopista a Santa Fe, cerca de San Lorenzo: un muerto y un herido

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