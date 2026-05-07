El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura

La terminal aérea reafirma una nueva etapa convirtiéndose en el escenario del desfile Sunset Benito/Melocotón a beneficio de la Fundación Hermana Jordán

El Aeropuerto Internacional de Rosario será escenario de una propuesta inédita que combina moda, arte y solidaridad. El próximo sábado 9 de mayo, desde las 17, el reconocido diseñador Benito Fernández presentará su nueva colección en un desfile sunset, acompañado por una charla exclusiva. La marca local Melocotón pondrá el broche de oro a una tarde que reunirá moda, música y encuentro comunitario, en un evento al que acompañan distintas empresas, entre ellas, La Capital y su canal de streaming, La Capital+.

La pasarela contará con 30 modelos profesionales bajo la producción de Nativa Models, junto a marcas locales invitadas. El evento será a beneficio de la Fundación Hermana Jordán , reafirmando el compromiso social que lo inspira. La propuesta no solo se limitará a las marcas principales, sino que también integrará a diversas firmas locales invitadas que acompañarán el despliegue estético en el predio de la terminal aérea.

Más allá de lo artístico, el evento fue concebido como una instancia de relax y disfrute , permitiendo que el público interactúe en un ambiente distendido una vez finalizados los desfiles principales.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario , subrayando la importancia de estos eventos para la promoción de la industria textil y cultural de la región .

La participación en el desfile Sunset Benito/Melocotón tiene cupos limitados. Los interesados podrán adquirir su entrada previamente a través del formulario.

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Nueva etapa del aeropuerto

Este acontecimiento se inscribe en la nueva etapa de gestión del Aeropuerto Internacional de Rosario, que bajo la conducción del Ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Gustavo Puccini, impulsa una transformación histórica: obras de modernización en la pista principal con una inversión provincial superior a los 36 mil millones de pesos, récord de pasajeros internacionales con un crecimiento del 73 % en marzo, y la decisión política de abrir la terminal a la comunidad.

“El Aeropuerto Internacional se abre a los rosarinos con una nueva impronta: no sólo como infraestructura aérea, sino como espacio cultural y social. Este evento solidario refleja el compromiso de integrar conectividad con vida comunitaria, mostrando que el aeropuerto es también un lugar de encuentro y pertenencia”, destacó Pío Drovetta, presidente del directorio de la terminar aérea.

Organizado por Nativa, con el respaldo del gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, esta iniciativa consolida un aeropuerto que conecta al mundo y, al mismo tiempo, se integra a la vida cultural y social de la región.

melocoton

El evento

"Siempre intentamos buscar distintos lugares para llevar adelante nuestros eventos y desde el año pasado empezamos con la posibilidad de hacerlo en el aeropuerto. Finalmente se dio se dio de hacerlo allí, así que estamos felices", relató María José Gindre, titular de Nativa Models en diálogo con LT8.

Gindre aseguró que, mientras se produzca el evento, el aeropuerto va a continuar con su funcionamiento normal y habitual. "El aeropuerto está creciendo y es una buena oportunidad para conocer las nuevas instalaciones. La idea era hacer una propuesta para vivir la experiencia del aeropuerto. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de conocerlo y este es un buen momento", sostuvo.

De esta manera, el objetivo es recorrer las instalaciones del aeropuerto y también disfrutar las grandes colecciones tanto de Benito como Melocotón, una de las marcas mas representativas de Rosario. "En este momento es importante bancar la industria nacional así que aquí estamos".

Además, la titular de Nativa contó que el evento abrirá con música en vivo, después se realizará el desfile y, finalmente, la propuesta termina con tragos y algo para degustar. "La idea es para pasar una buena tarde. Calculamos que para las 20.30 pueden estar todos yéndose para seguir disfrutando el sábado".

"Lo importante es que lo hacemos a beneficio, no es solo mostrar las grandes colecciones. Esperamos que los rosarinos se sigan sumando. Va a ser icónico y representativo, ojalá la podamos volver a hacer y que el aeropuerto se siga transformando en un espacio que es de todos" concluyó.

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Fundación Hermana Jordán: misión y labor comunitaria

La Fundación Hermana Jordán trabaja desde hace más de 30 años en el barrio Empalme Graneros, brindando educación, contención y formación en oficios a cientos de niños, adolescentes y familias. Su misión se centra en garantizar oportunidades de aprendizaje, acompañamiento comunitario y apoyo social, con fuerte impronta solidaria.