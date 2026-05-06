La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

El juez Ariel Lijo también pidió que se revisen las comunicaciones de Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete. Y declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas del funcionario

Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y de su esposa, Bettina Angeletti , para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia .

La medida de la Justicia también busca determinar si existió algún tipo de irregularidad ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete .

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el gobierno nacional .

Además, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de carnaval en un vuelo en avión privado a Punta del Este .

Grandio, mediante su productora ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete.

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La medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandio con Adorni como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y apunta a investigar posibles “dádivas” y negociaciones incompatibles con la función pública.

El hijastro de una de las prestamistas

En el marco de las investigaciones sobre Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita también recibió este miércoles el testimonio de Leandro Miano, empresario inmobiliario que participó de la operación de compra por parte del jefe de Gabinete de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Miano es hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que le vendieron el departamento de la calle Miró al funcionario, a quienes aún les debe 200 mil dólares.

El testigo arribó a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, a las 8.45, y tras contestar las preguntas de Pollicita se fue de la sede judicial aproximadamente a las 10.40.

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Miano tiene 44 años y es socio en una desarrolladora inmobiliaria del empresario Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra jubilada que le vendió el departamento de Miró a Adorni.

Feijoo, de 36 años, ya prestó testimonio y relató que conocía a Adorni porque sus hijos comparten el mismo colegio. Además, contó que el entonces vocero presidencial acordó de palabra pagarle 65 mil dólares adicionales, por fuera de la escritura traslativa de dominio.

Esta semana ya había declarado Matías Tabar, el contratista que hizo las refacciones de la propiedad que el funcionario tiene en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, quien afirmó que el costo de la remodelación ascendió a unos 245 mil dólares pagados en efectivo y sin factura.