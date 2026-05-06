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El diseñador Fabian Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

El miércoles 13 de mayo, la ciudad recibirá al reconocido diseñador argentino. El desfile es a beneficio de la Fundación Alas para Soñar, que trabaja por los derechos de la niños separados de sus hogares

6 de mayo 2026 · 14:25hs
El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para un desfile solidario

El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para un desfile solidario

Rosario se prepara para recibir al destacado diseñador argentino Fabián Zitta, quien ha vestido a celebridades como Pampita, Valeria Mazza, Natalia Oreiro, y Romina Gaetani, entre otras. La llegada del creativo se da en el marco de un desfile solidario, organizado a beneficio Fundación Alas para Soñar, organización que trabaja por los derechos de la niños separados de sus hogares.

Zitta llega a la ciudad para presentar su colección Couture Fall 2026, titulada “Acto Número 1” y las modelos de la agencia Hi! Management serán las que se deslicen por la pasarela. El diseñador es conocido por su mirada arquitectónica y su moldería de vanguardia. En esta ocasión, promete una serie de piezas que exploran la silueta con la precisión que lo caracteriza, según señalaron desde la organización a La Capital.

El evento será el miércoles 13 de mayo, en el salón Terrazas de la Terminal Fluvial. Las entradas para asistir al desfile pueden adquirirse a través de la Boletería Alas Para Soñar, en la siguiente web.

En cuanto a la Fundación Alas para Soñar, surge ante la crítica realidad que atraviesan niños alojados en centros de cuidados alternativos. La organización trabaja para garantizar sus derechos, generando espacios seguros donde los menores puedan transitar esta etapa con dignidad, cuidado y contención.

Su misión es alojar y acompañar a niños separados de su centro de vida, asegurándoles salud, educación, alimentación y afecto hasta que el Estado resuelva su situación, ya sea mediante la revinculación familiar o la adopción.

El desfile solidario de la colección de Fabián Zitta

La noche marcará un hito en la carrera del creativo con el lanzamiento de su primera fragancia: “Fabián Zitta N°1 EDP”, una extensión de su universo estético ahora volcada al mundo de los aroma.

La organización de este encuentro, que reunirá a empresarios, referentes de la industria y figuras destacadas de Rosario, está a cargo de un equipo multidisciplinario. Adrián Pavía (Creating Unique Events), Paola Brussa (Press Group), María José Sosa Minetti y Rocío Córdoba Ayala (Hi Management) son los encargados de curar esta experiencia que integra diseño y cultura.

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El desfile cuenta además con el apoyo estratégico de Banco Macro como main sponsor, y el acompañamiento de firmas como Hairssime, Codorníu, ACEC Inmobiliaria, el Concejo y Novo Turismo.

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