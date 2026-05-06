El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial La cita es a partir de este sábado y durante todos los sábados hasta la finalización del campeonato. Con entrada libre y gratuita 6 de mayo 2026 · 13:06hs

Las figuritas del Mundial 2026. Rosario tiene su primer espacio de intercambio en el Centro Cultural Fontanarrosa

Los fanáticos y coleccionistas de figuritas tendrán una cita obligada a partir del sábado próximo en el Centro Cultural Fontanarrosa, que largó primero en constituirse como espacio de intercambio de figuritas de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El punto de encuentro de aficionados al coleccionismo será la planta baja del edificio ubicado en San Martín 1080 (Plaza Montenegro) y funcionará a partir del sábado próximo y durante todos los sábados de mayo y junio.

La propuesta de intercambio para toda la familia incorpora además un punto de venta de figuritas alusivas al campeonato mundial que se disputará a mediados de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Sigue el Espacio Pokémon De esta manera, el Cultural Fontanarrosa se prepara para vivir la fiesta mundialista como parte del Espacio Pokémon, un encuentro periódico destinado al intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), organizado junto a Comunidad Pokémon Rosario.

>> Leer más: El Centro Cultural Fontanarrosa suma el Espacio Pokémon a su agenda gratuita La entrada es libre y gratuita, ambiente climatizado con puestos de hidratación y wifi.