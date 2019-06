Macri recibió el respaldo de Bolsonaro para las elecciones

Con la crisis en Venezuela, la seguridad en la región, los intercambios comerciales y la inminente campaña electoral para octubre próximo como telón de fondo, se reunieron ayer en la Casa Rosada el presidente Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, en el marco de la primera visita a la Argentina del mandatario de Brasil.

El encuentro entre ambos jefes de Estado tuvo lugar en momentos en que Macri se dispone a iniciar la campaña en busca de su reelección, en medio de una severa crisis económica.

Los mandatarios hicieron una declaración conjunta en la que Bolsonaro le dio un fuerte respaldo a Macri para las elecciones presidenciales.

"No queremos nuevas Venezuelas en la región", dijo el mandatario de Brasil, conocido también por su posición crítica a la ex presidenta Cristina Kirchner. En ese sentido, pidió que la sociedad "vote con la razón y no con la emoción".

"Así lo hicimos en Brasil, donde hubo gran responsabilidad para decidir el futuro del país", agregó Bolsonaro, quien llamó "hermano" a Macri. Además, consideró que una eventual reelección del líder de Cambiemos ayudaría a "seguir como socios y que la alianza entre los dos países se haga más fuerte, no solo en lo económico sino con vistas al objetivo más grande de cada hombre y cada mujer: la libertad".

A su turno, Macri consideró que el encuentro con Bolsonaro "ratifica la importancia" de la relación entre ambos países. Y añadió: "Apostamos fuerte a la interconexión. Brasileños y argentinos creemos en esta relación de afecto y de enorme responsabilidad".

Ambos presidentes reclamaron también el restablecimiento de la democracia en el país caribeño: "En este compromiso absoluto que tenemos con la defensa de los derechos humanos y la democracia, hablamos del duro momento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos".

"Ambos ratificamos nuestro compromiso y solidaridad y seguiremos haciendo todo lo posible para que se restablezca la democracia en Venezuela", resaltó Macri.

También indicó, en materia comercial, que está "muy cerca" el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y que, posteriormente, habrá otros con Canadá y Corea del Sur.

"Existen muchas iniciativas de integración, como hace mucho no se veía, y eso me genera un enorme entusiasmo. Si lo hacemos, será una inmensa oportunidad de futuro, tanto para brasileños como para argentinos", fundamentó Macri.

Al respecto, el mandatario argentino señaló: "El Mercosur está llegando a los 30 años y, en ese tiempo, el mundo cambió, ya no es el mismo, y claramente la visión inicial con la que se pensó hay que girarla, no solo de una integración y aprovechamiento de nuestros mercados sino de que tiene que estar focalizada en cómo nos insertamos en el desarrollo global, que es fundamental para el futuro de nuestros países".

Bolsonaro llegó a la Argentina poco después de las 10. Se trata de la primera visita al país desde que asumió como presidente de Brasil el 1º de enero pasado.

Su primera actividad fue en la Plaza San Martín (Retiro), donde dejó una ofrenda floral ante el Monumento a José de San Martín, junto al canciller Jorge Faurie.

Acompañado por Michelle, su esposa, Bolsonaro se dirigió luego a la Rosada, donde lo recibieron Macri y la primera dama, Juliana Awada.

Tras la foto oficial en el Salón Blanco, ambos presidentes se reunieron en el despacho presidencial. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros funcionarios.

Por la tarde, el mandatario de Brasil firmó acuerdos de defensa con los ministros del área, Fernando Azevedo y Oscar Aguad, en la embajada de su país.

Luego, en el hotel Alvear, Bolsonaro estuvo cara a cara con los principales empresarios argentinos que tienen vínculos con Brasil.