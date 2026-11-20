La iniciativa busca reemplazar la normativa vigente desde 1961 y modernizar los procedimientos judiciales. Convocarán a representantes de la Justicia, abogados y universidades

El proceso convocará a representantes del Poder Judicial, colegios de abogados, universidades públicas y privadas. Foto: Senado de Santa Fe

El Senado de Santa Fe pondrá en marcha una ronda de consultas para analizar el proyecto de creación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial . La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, ingresó formalmente a la Cámara alta y propone reemplazar la normativa que rige desde 1961.

El proceso convocará a representantes del Poder Judicial, colegios de abogados, universidades públicas y privadas , a miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y otras instituciones interesadas en la reforma. El objetivo consiste en reunir aportes de distintos sectores antes de avanzar con el tratamiento de una nueva legislación para la provincia.

El Ejecutivo presentó la iniciativa a través del mensaje 033/2026, que lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

La recepción del expediente se comunicó antes de la sesión ordinaria, durante la reunión plenaria de Labor Parlamentaria. De ese encuentro participaron representantes de los distintos bloques políticos que integran la Cámara: Unidos, Partido Justicialista y Unite.

Ante la importancia de la reforma, los legisladores acordaron por unanimidad abrir una instancia de diálogo e intercambio de opiniones en las cinco circunscripciones judiciales de Santa Fe.

Además, el Senado prevé escuchar a otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que quieran acercar propuestas u observaciones sobre el proyecto.

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Qué cambios propone el nuevo Código Procesal Civil y Comercial

La reforma apunta a modernizar el funcionamiento de la Justicia Civil y Comercial, agilizar los procesos, reducir demoras y simplificar los procedimientos judiciales.

Entre sus principales ejes, el proyecto contempla la incorporación de la oralidad, la digitalización de los trámites y una mayor concentración de las actuaciones. También propone fortalecer el papel de los jueces en la conducción de los procesos y mejorar la producción y valoración de las pruebas.

Otro de los objetivos consiste en promover mecanismos que permitan resolver los conflictos de manera más temprana, sin afectar las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa.

La iniciativa plantea así un cambio respecto del modelo tradicional, con procedimientos más eficientes y accesibles para las personas que recurren a la Justicia.