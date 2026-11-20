Un reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria al servicio de la Justicia santafesina. Además, se desarrolló la jornada sobre “Aspectos de la reforma constitucional”

Roberto Falistocco tuvo su homenaje antes de retirarse de la Justicia.

La Corte Suprema de Santa Fe rindió homenaje al ministro decano Roberto Falistocco , en reconocimiento a su extensa trayectoria en el Poder Judicial provincial. La distinción se realizó en vísperas de su retiro del máximo tribunal, luego de más de 35 años de desempeño en la magistratura.

La apertura institucional estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez . La actividad contó además con la participación de los ministros Rubén Weder y Diego Maciel , y de la ministra Margarita Zabalza , así como de magistrados y magistradas de distintos fueros e instancias, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas judiciales, que acompañaron el desarrollo de la jornada.

El reconocimiento tuvo lugar durante una jornada institucional en Rosario y estuvo encabezado por Zabalza y el subdirector académico del Centro de Capacitación Judicial, Fabián Trovatto , quienes le entregaron un presente en nombre de la institución a quien dejará el Poder Judicial a fin de mes.

Al agradecer la distinción ante un numeroso auditorio, Falistocco destacó la calidad humana y profesional de quienes integran el Poder Judicial santafesino y valoró el acompañamiento brindado por todos los estamentos durante los procesos de transformación normativa y tecnológica impulsados en los últimos años.

Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

Asimismo, compartió una reflexión sobre el ejercicio de la magistratura y el desempeño de la función pública: “He tratado de tomar posesión de un cargo, pero procurando de ahí en más que el cargo no tomara posesión de mí; porque si dejamos que el cargo nos absorba como personas, nos mareamos y perdemos humildad y frescura. Hay que tratar de conservar siempre la humildad”.

El homenaje se realizó en el marco de la Tercera Jornada “Aspectos de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Implicancias en la Justicia”, organizada por la Corte Suprema y el Centro de Capacitación Judicial.

El encuentro, desarrollado en el Salón de Actos del máximo tribunal en Rosario, estuvo dedicado a analizar los alcances de la reforma constitucional en materia de protección de consumidores y usuarios.

La propuesta académica se desarrolló en dos paneles orientados al análisis de los desafíos y alcances de la reforma constitucional santafesina en materia de protección de consumidores y usuarios.

En el primero expusieron Falistocco, Ariel Ariza y Eduardo Sodero, con abordajes sobre jurisprudencia provincial, relaciones de consumo inmobiliarias y justicia conmutativa en los contratos.

En el segundo, María Celeste Rosso, Marcelo Quiroga y Marcelo Quaglia analizaron la oralidad y humanización de los procesos de consumo, los títulos ejecutivos y la tutela de los derechos fundamentales de consumidores y usuarios.

La jornada contó con la participación de magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales de distintas circunscripciones, bajo una modalidad híbrida, y buscó promover la formación continua y el intercambio de experiencias frente a los desafíos que abre la nueva Constitución provincial.