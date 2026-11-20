El senador departamental celebró la sanción definitiva de la norma que habilita los allanamientos urgentes, el juicio en rebeldía y el aislamiento agravado para presos de alto perfil

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, durante la sesión en que se aprobó la ley de reforma en seguridad

La Legislatura de la provincia de Santa Fe otorgó este jueves sanción definitiva a la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública , una normativa clave diseñada para dotar al Estado de mayor capacidad operativa, prevención e intervención judicial frente al crimen organizado.

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas explicó que la ley apunta a evitar que el Estado llegue tarde frente al delito, incorporando herramientas concretas bajo estricto control judicial. Entre ellas, habilita los allanamientos urgentes para que el fiscal actúe con rapidez ante peligro inminente o presencia de armas y explosivos (con validación judicial en 24 horas), y regula la inteligencia criminal preventiva , estableciendo reglas claras para detectar indicios delictivos y alertar al MPA sin vulnerar la intimidad de los ciudadanos.

Asimismo, la ley incorpora el juicio en rebeldía, permitiendo continuar el proceso en ausencia, con un defensor y revisión garantizadas, si se prueba que el acusado se fugó para obstruir la causa, porque “el derecho a la defensa no se puede transformar en el derecho del delincuente de interrumpir a la Justicia”, enfatizó el senador. Por último, instaura un régimen agravado para presos que habilita el aislamiento estricto, sin visitas ni teléfonos, para quienes ordenen delitos desde la cárcel: “Esto da respuesta a lo que sufrimos en Rosario, cuando las cárceles se habían transformado en el ‘home office’ del delito y en 2023 el 80% de las balaceras, amenazas a escuelas y homicidios eran encargados desde unidades penitenciarias”, puntualizó.

Durante su intervención en el recinto, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, destacó el impacto institucional de la iniciativa y rechazó las falsas dicotomías en materia penal: “No se trata de elegir entre la seguridad de nuestros vecinos y el garantismo. Se trata de construir un Estado capaz de garantizar la seguridad con reglas claras y en el marco de la Constitución”.

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Seisas trazó un fuerte contraste entre el escenario actual y el punto de partida de la gestión en diciembre de 2023, recordando que entre 2022 y 2023 Rosario registró casi 550 muertes violentas. “Parecía que el Estado había cedido el control de las calles a los delincuentes y que nuestra provincia se había rendido. Nosotros vinimos a cambiar ese paradigma, dejamos de romantizar el delito y trabajamos”, sostuvo el legislador.

Baja en tasa de homicidios

En esa línea, repasó las reformas previas , como la Ley de Emergencia en Seguridad, la Ley de Microtráfico y la inversión en infraestructura carcelaria con 3.700 nuevas celdas construidas; y subrayó los resultados alcanzados: “Gracias al trabajo conjunto de la Justicia, la Policía y el marco legal que construimos, bajamos un 70% los homicidios en tres años y alcanzamos los índices más bajos de los últimos 20 años. Y los números no mienten: en lo que va de 2026 el número es un 22% menor que el año pasado”.

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Frente a las críticas de sectores opositores, el senador rosarino fue contundente: “¿Cómo se puede estar en contra de blindar un modelo de seguridad que devolvió tranquilidad a los barrios? Los que hoy cuestionan estas políticas públicas parecen olvidar el abandono en el que estaba sumida la provincia hace tres años. Santa Fe está de pie y se defiende, porque nuestras ciudades están volviendo a pertenecerle a la gente de trabajo”.

Para concluir, el senador resaltó el amplio consenso político alcanzado en ambas cámaras para aprobar la normativa: “Esta ley tiene legitimidad porque fue discutida y mejorada para que sea una política de largo plazo. Eso va a permitir que los próximos gobiernos, sin importar el color político, sigan teniendo las herramientas para cuidar a los santafesinos”.