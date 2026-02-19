La Capital | Política | diputados

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión por la reforma laboral ya dejó un escándalo. Carignano desconectó los micrófonos y Lemoine la amenazó con expulsarla de Diputados

19 de febrero 2026 · 16:02hs
Lilia Lemoine y Florencia Carignano

Lilia Lemoine y Florencia Carignano, otra vez se cruzaron en Diputados

La reforma laboral todavía no había comenzado a debatirse cuando el recinto de la Cámara de Diputados ya protagonizaba uno de sus momentos más picantes. Las mismas dos diputadas que en sesiones anteriores protagonizaron cruces resonantes volvieron a chocar este jueves. Las protagonistas, una vez más: Florencia Carignano, de Unión por la Patria, y Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza.

Todo ocurrió en medio de la turbulencia que se desató cuando los bloques opositores se abalanzaron hacia el estrado que ocupa el presidente de la Cámara, Martín Menem, para reclamar cambios en la rutina de labor parlamentaria.

En ese clima de caos, Carignano, de pie, aplaudiendo el reclamo de su bancada y con un saco azul tipo sastre que lucía un pin con la leyenda "Cristina Libre", se acercó a un escritorio contiguo y desconectó al menos cuatro cables de los equipos que utilizan los taquígrafos: micrófonos y módems.

Lemoine la vio, la filmó y no tardó en reaccionar. "Carignano, ¿qué hacés, estás loca?", se escucha gritar a la diputada libertaria en su propio video. Carignano le respondió con gestos ampulosos y, según pudo reconstruirse, le soltó un insulto.

La denuncia en X y el pedido de expulsión

Sin esperar al final de la sesión, Lemoine subió el video a X y fue a fondo. "La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión. ¡Esto es INACEPTABLE! Miren cómo se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones", escribió. La publicación tuvo rápido eco entre sus compañeros de bancada, que se sumaron al repudio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2024539627252506961&partner=&hide_thread=false

En diálogo con Clarín, Lemoine aseguro que Carignano "agredió a los taquígrafos y desconectó los micrófonos" y fue más lejos: citó el artículo 188 del reglamento interno de la Cámara, que habilita sanciones ante faltas graves y llega hasta la expulsión del legislador infractor mediante mayoría simple. "Vandalizó los equipos de la Cámara de Diputados", remarcó.

>> Leer más: Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

Cuando la diputada Victoria Tolosa Paz, también del bloque kirchnerista, intentó hacer uso de la palabra, comprobó que los micrófonos no funcionaban. Menem no dejó pasar la oportunidad: "Hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque", le indicó desde la presidencia del cuerpo. El personal técnico debió reconectar los equipos, aunque Lemoine advirtió que "estamos teniendo algunos problemas" con el sistema.

El reglamento en juego

El artículo 188 del reglamento que invocó Lemoine prevé que, cuando la gravedad de las faltas lo justifique, la Cámara podrá decidir, a indicación del presidente o por moción de cualquier diputado, en votación sin discusión, si corresponde aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada cámara a expulsar a sus propios miembros.

Si el oficialismo decidiera avanzar en ese camino, le bastaría con una mayoría simple, el mismo umbral que necesita para aprobar la reforma laboral que trajo a todos al recinto este jueves.

Noticias relacionadas
La Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado

Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral

El legislador socialista no quiere dar quórum para tratar la reforma laboral.

Crecen las críticas a la reforma laboral en Diputados: "Hay final abierto para esta ley"

marcha atras en la reforma laboral: las licencias medicas se mantendran sin cambios

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

La CGT Rosario organizó un acto el último miércoles y espera el llamado al paro general.

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Lo último

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%

Milagro en la autopista a Córdoba: un camión cayó sobre un auto y toda una familia se salvó

Milagro en la autopista a Córdoba: un camión cayó sobre un auto y toda una familia se salvó

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

El oficialismo reunió 130 legisladores para abrir el debate. La sesión comenzó pasadas las 14 y se prevé una extensa jornada

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo
La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine
Política

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral
Política

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país
La Ciudad

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Ovación
Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales
Política

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento
La Ciudad

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria
Economía

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio
Zoom

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína