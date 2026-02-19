Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

Daniel Yofra, titular de la federación de trabajadores aceiteros, avisó que habrá más resistencia contra la reforma laboral

La presión sindical contra la reforma laboral escaló un nuevo peldaño. Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, advirtió este jueves que si el proyecto impulsado por el Ejecutivo avanza en el Congreso, el movimiento obrero responderá con una medida de fuerza sin precedentes. "Si esto no se resuelve a favor de los trabajadores, seguramente vamos a terminar con un paro por tiempo indeterminado que va a ser histórico ", lanzó el dirigente.

Las declaraciones se produjeron durante la conferencia de prensa convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en la sede de Madres de Plaza de Mayo . "Ahora estamos organizados y luchando juntos" , subrayó Yofra, quien destacó la "unidad del Frente para sumar y multiplicar" la resistencia ante el avance legislativo.

El FreSU, que agrupa a más de cien organizaciones gremiales, reunió en el acto a figuras de peso del sindicalismo nacional. Estuvieron presentes Abel Furlan, de la Unión Obrera Metalúrgica; Rodolfo Aguiar, de ATE; y Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos. También participaron los referentes de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy, en una muestra de convergencia que el propio Yofra se encargó de resaltar.

paro

La elección del lugar no fue casual. Carmen Lorefice, representante de Madres de Plaza de Mayo, también tomó parte de la conferencia, y Yofra agradeció públicamente la presencia de la organización. "Quiero agradecer infinitamente a las Madres porque en momentos de tanta incertidumbre miramos a las Madres y su lucha eterna", expresó el dirigente aceitero.

La amenaza sobrevuela el debate en el Congreso

La advertencia de un paro por tiempo indeterminado llega en el momento más álgido del debate parlamentario. La Cámara de Diputados se apresta a votar el proyecto de reforma laboral, y los sectores sindicales avisan que la medida de fuerza de este jueves puede ser el principio de un conflicto de gran escala.