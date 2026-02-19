Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

El oficialismo reunió 130 legisladores para abrir el debate. La sesión comenzó pasadas las 14 y se prevé una extensa jornada

El gobierno se anotó el primer punto de la jornada. A pesar del paro general convocado por la CGT, de la movilización sindical frente al Congreso y de los márgenes mínimos con los que llegaba al recinto , el oficialismo logró reunir 130 diputados necesarios y la sesión que debatirá la reforma laboral quedó formalmente abierta este jueves.

El quórum se alcanzó pasadas las 14 en una Cámara de Diputados rodeada de un fuerte operativo de seguridad con presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal. En las afueras del Palacio Legislativo, miles de manifestantes seguían la apertura del debate desde la calle.

San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz son las provincias que le aportaron al oficialismo diputados para lograr el cuórum.

El margen fue tan estrecho que cada ausencia cotizaba alto. La paralización del transporte por el paro general sumó tensión hasta el último momento, con legisladores que debieron buscar traslados alternativos para llegar al recinto. El diputado Eduardo Falcone ya había dado el tono de la jornada al aparecer esta mañana en el Congreso en bicicleta.

El ministro del Interior, Diego Santilli, siguió los movimientos desde adentro junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para evitar fugas de último momento.

Qué se debate

El texto que llega al recinto ya incorpora una modificación de último momento: la eliminación del artículo 44, que establecía que en caso de accidentes o enfermedades ajenas al trabajo solo se abonaría el 50% del salario. La cláusula había generado resistencia dentro del propio espacio oficialista y fue sacrificada para no perder votos.

Lo que sí permanece en el proyecto incluye cambios en el cálculo de indemnizaciones, la implementación del banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y modificaciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Estos últimos puntos siguen siendo los más resistidos por los bloques opositores.

Dado que Diputados introduce cambios respecto de la versión aprobada por el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su sanción definitiva. Ya hay convocatoria para los senadores prevista para el viernes 20.

La oposición, adentro pero en contra

Una vez alcanzado el quórum, bloques como Provincias Unidas y Encuentro Federal ingresaron al recinto para participar del debate, aunque adelantaron que votarán en contra del proyecto. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda también están presentes con la misma postura.

Afuera, la presión sindical

Mientras el debate comienza en el recinto, la jornada de paro convocada por la CGT mantiene su impacto en las calles. El transporte público opera de manera parcial en la Ciudad de Buenos Aires, con largas filas en paradas de colectivos y un aumento del uso de autos particulares y aplicaciones de transporte. En tanto, en Rosario directamente no hubo colectivos. La recolección de residuos tampoco funcionó desde la medianoche.

Frente al Congreso, la movilización sindical crece con la participación de decenas de organizaciones, entre ellas el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a más de cien gremios. En horas de la mañana, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, ya había advertido el tono de lo que viene: "Si esto no se resuelve a favor de los trabajadores, vamos a terminar con un paro por tiempo indeterminado que va a ser histórico."