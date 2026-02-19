La Capital | Política | reforma laboral

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

El oficialismo reunió 130 legisladores para abrir el debate. La sesión comenzó pasadas las 14 y se prevé una extensa jornada

19 de febrero 2026 · 14:16hs
Se trata en Diputados la reforma laboral

Se trata en Diputados la reforma laboral

El gobierno se anotó el primer punto de la jornada. A pesar del paro general convocado por la CGT, de la movilización sindical frente al Congreso y de los márgenes mínimos con los que llegaba al recinto, el oficialismo logró reunir 130 diputados necesarios y la sesión que debatirá la reforma laboral quedó formalmente abierta este jueves.

El quórum se alcanzó pasadas las 14 en una Cámara de Diputados rodeada de un fuerte operativo de seguridad con presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal. En las afueras del Palacio Legislativo, miles de manifestantes seguían la apertura del debate desde la calle.

San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz son las provincias que le aportaron al oficialismo diputados para lograr el cuórum.

El número justo para el quórum

San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz son las provincias que le aportaron al oficialismo diputados para lograr el cuórum.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 19 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

El margen fue tan estrecho que cada ausencia cotizaba alto. La paralización del transporte por el paro general sumó tensión hasta el último momento, con legisladores que debieron buscar traslados alternativos para llegar al recinto. El diputado Eduardo Falcone ya había dado el tono de la jornada al aparecer esta mañana en el Congreso en bicicleta.

El ministro del Interior, Diego Santilli, siguió los movimientos desde adentro junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para evitar fugas de último momento.

Qué se debate

El texto que llega al recinto ya incorpora una modificación de último momento: la eliminación del artículo 44, que establecía que en caso de accidentes o enfermedades ajenas al trabajo solo se abonaría el 50% del salario. La cláusula había generado resistencia dentro del propio espacio oficialista y fue sacrificada para no perder votos.

Lo que sí permanece en el proyecto incluye cambios en el cálculo de indemnizaciones, la implementación del banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y modificaciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Estos últimos puntos siguen siendo los más resistidos por los bloques opositores.

Dado que Diputados introduce cambios respecto de la versión aprobada por el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su sanción definitiva. Ya hay convocatoria para los senadores prevista para el viernes 20.

La oposición, adentro pero en contra

Una vez alcanzado el quórum, bloques como Provincias Unidas y Encuentro Federal ingresaron al recinto para participar del debate, aunque adelantaron que votarán en contra del proyecto. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda también están presentes con la misma postura.

Afuera, la presión sindical

Mientras el debate comienza en el recinto, la jornada de paro convocada por la CGT mantiene su impacto en las calles. El transporte público opera de manera parcial en la Ciudad de Buenos Aires, con largas filas en paradas de colectivos y un aumento del uso de autos particulares y aplicaciones de transporte. En tanto, en Rosario directamente no hubo colectivos. La recolección de residuos tampoco funcionó desde la medianoche.

Frente al Congreso, la movilización sindical crece con la participación de decenas de organizaciones, entre ellas el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a más de cien gremios. En horas de la mañana, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, ya había advertido el tono de lo que viene: "Si esto no se resuelve a favor de los trabajadores, vamos a terminar con un paro por tiempo indeterminado que va a ser histórico."

Noticias relacionadas
Esteban Paulón y Pablo Farias, diputados del socialismo rechazan la ley de reforma laboral

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

reforma laboral: provincias unidas no dara quorum y toma distancia del oficialismo en diputados

Reforma laboral: Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

El paro en Rosario. El centro de la ciudad con poco movimiento en las primeras horas por la falta de transporte

La Cámara de Diputados trata hoy la reforma laboral y el paro se hace sentir en Rosario

provincias unidas no dara quorum y toma distancia del oficialismo en diputados

Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Lo último

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

El oficialismo reunió 130 legisladores para abrir el debate. La sesión comenzó pasadas las 14 y se prevé una extensa jornada

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo
El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región
LA CIUDAD

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país
La Ciudad

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Ovación
Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales
Política

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento
La Ciudad

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria
Economía

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio
Zoom

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Economía

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle