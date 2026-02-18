La Capital | Política | diputados

Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral

Desde las 14, la cámara Baja pondrá en discusión la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Se activó el paro general de la CGT.

18 de febrero 2026 · 16:46hs
La Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado

Foto: Archivo / La Capital.

La Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado

La Libertad Avanza logró convocar a sesionar en la Cámara de Diputados la reforma laboral este jueves desde las 14. Luego de quitar el artículo 44, que disponía retrocesos en las licencias médicas, el oficialismo logró el apoyo necesario para conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto. Por ende, la CGT llevará adelante un paro general de 24 horas.

Antes del fin de semana extra largo por carnaval el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto oficialista de la reforma laboral, lo que abrió la puerta al debate en Diputados.

Las comisiones de la cámara Baja se centraron en artículos centrales, como el 44. En el proyecto este punto eliminaba el pago del 100 % de las licencias y las reducía de 12 a 6 meses y al 75% y 50% del salario de convenio dependiendo de la enfermedad.

El objetivo de los legisladores libertarios es lograr la aprobación definitiva de esta norma antes del 1º de marzo, cuando Javier Milei abra oficialmente un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En este marco, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante un paro general por 24 horas sin movilización en rechazo del proyecto oficialista. Por su parte, el resto de las centrales obreras desarrollará actividades y ATE Nacional anunció una movilización frente al Congreso al momento que se discuta el texto reformista.

Cambios y resistencia en la reforma laboral

El gobierno logró dictamen gracias a la eliminación del artículo 44, que recibió críticas desde todos los bandos y hasta golpeó internamente: algunos despachos apuntaron contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que en una entrevista puso como ejemplo el caso de un trabajador que se lesionaba jugando al fútbol en su tiempo libre.

El artículo 44 del proyecto de ley llamaba a sustituir el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo por el texto que señalaba que en caso de que un empleado sufriera un accidente o una enfermedad "que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo", su empleador le pagaría entre el 75 y el 50 por ciento de su sueldo durante la licencia médica.

El jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristina Ritondo, ya había advertido que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

Por su lado, La Libertad Avanza aseguró que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que asiste a los empleadores para pagar indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo. Este punto cosechó rechazos de propios bloques aliados y dialoguistas, principalmente de las provincias que rechazan la desfinanciación de la Anses.

Noticias relacionadas
La CGT Rosario organizó un acto el último miércoles y espera el llamado al paro general.

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Denuncian a Luis Caputo por interferir en la medición de la inflación

Votación en la Cámara de Diputados donde el oficialismo y sectores peronistas coincidieron en el avance del acuerdo

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El intendente Pablo Javkin habló hoy sobre los cambios en el régimen penal juvenil

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Ver comentarios

Las más leídas

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Lo último

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

La cúpula gremial tildó la propuesta provincial de "insuficiente". Sin embargo, las bases decidirán la respuesta en una votación
Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral
Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

Ovación
Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves
Ovación

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

La última ficha de Leonel Vangioni: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

La última ficha de Leonel Vangioni: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

La UTA Rosario define si se adhiere al paro general de la CGT

La UTA Rosario define si se adhiere al paro general de la CGT

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Economía

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado
Información General

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
El Mundo

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet: ya están los equipos participantes

Por Carlos Durhand
Ovación

Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet: ya están los equipos participantes

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería