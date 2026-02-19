Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT nacional llamó a un paro general sin movilización. Así, en la ciudad cada gremio convocó a gusto y piacere, pero faltó una gran protesta unificada

La CTA de los Trabajadores convocó a una volanteada en Plaza 25 de Mayo

En Avenida San Martín, en la zona sur de Rosario, los comercios también abrieron sus puertas

En esta jornada de paro general, el sindicato de Empleados de Comercios salió a la calle

Paro general sin movilización . Ese fue el llamado de la Central General de Trabajadores (CGT) a nivel nacional para este jueves 19 de febrero , jornada en la que se trata el proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados, iniciativa que ya consiguió la media sanción en el Senado. En Rosario, la falta de convocatoria unificada de los distintos gremios se sintió . La filial rosarina de la CGT tampoco llamó a movilizarse , sino que le dio cintura a los sindicatos locales para que armen sus propias convocatorias. Y eso hicieron: los distintos gremios se congregaron, pero cada uno por su lado. ¿Resultado? Concentraciones magras, atomizadas y disipadas en distintos puntos de la ciudad, salvo la de Empleados de Comercio, que mostró una nutrida columna que recorrió el centro de la ciudad.

En la mañana de este jueves, y a pesar de la lluvia que se sintió la primera parte del día, se vivieron distintas convocatorias en el centro de Rosario . Antes del mediodía, La Bancaria salió a la calle salió a la Peatonal San Martín con bombos y platillos, con los bancos de la ciudad cerrados en su totalidad .

En paralelo, en la misma zona y a la misma hora, pero por otro lado , Empleados de Comercio también recorrió el centro: partieron desde la sede del sindicato de Corrientes y Tucumán hasta Peatonal Córdoba . La columna fue importante, con casi tres cuadras de presencia y banderas argentinas, tambores y hasta trompetas. Desde la organización sindical estiman que unos 1.500 personas, casi todas cercanas al sindicato, se movilizaron contra la reforma laboral.

No obstante, y a pesar de que el gremio convocó a salir a la calle, en el centro rosarino no predominan los comercios con persianas bajas, sino más bien todo lo contrari o: tanto las grandes cadenas como los locales atendidos por sus dueños abrieron al público este jueves.

Más convocatorias, pero atomizadas

También en el centro pero ya al mediodía, partidos políticos y organizaciones de izquierda se convocaron en Córdoba y Buenos Aires. Banderas del Polo Obrero, del PTS, Pan y Rosas, FIT y hasta de Palestina flameaban de la mano del centenar de manifestantes que se dio presente en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. Sin colectivos, la gente llegó cómo pudo y la asistencia fue tímida.

“Floja”, definió la convocatoria de este jueves al mediodía una de las militantes de una organización izquierda que vino desde barrio Tablada en moto, aunque suele moverse en colectivo, lo que hoy resultó imposible por obvias razones. Otros participantes de la convocatoria llegaron en Uber -que les costó bastante más que el ticket usual- y un grupo de “artivistas” (activistas que hacen arte, según se definen) se acercaron en la plaza con sus bicicletas, que sostenían en la mano mientras cantaban contra la reforma laboral del oficialismo.

“La organización sindical está muy fragmentada, ¿por qué no convocaron una única gran marcha?”, expresó otro de los manifestantes, en conversación con La Capital.

Al mediodía hubo una segunda convocatoria, además de la de los partidos de izquierda. A partir de las 12, la Corriente Combativa y Clasista convocó a cortes de calles en distintos puntos de la ciudad, con ollas populares y un acto de cierre en Presidente Perón y Circunvalación. La asistencia tampoco fue contundente.

corte de calle También hubo cortes de calle, convocados por la CCC

Como última convocatoria de esta jornada de paro general, en la Plaza 25 de Mayo la CTA de los Trabajadores realizaron una volanteada a partir de las 17. La actividad coincidió con la clásica Ronda de las Madres de cada jueves, a la que los manifestantes se sumaron.

foto marcha plaza 25 mde mayo La CTA de los Trabajadores convocó a una volanteada en Plaza 25 de Mayo Foto: Leo Vincenti / La Capital

Un aspecto importante para pensar en la jornada de este jueves, es que gremios como Ate, Amsafe y Coad -¿acaso la fracción del sindicalismo rosarino más combativa?- organizaron colectivos para viajar hasta Buenos Aires y manifestarse frente al Congreso, centro neurálgico de la lucha contra la reforma laboral.

Con muchas convocatorias, pero chicas y desparramadas en distintos puntos de la ciudad, la fuerza del movimiento sindical rosarino se sintió, más bien, disperso en esta jornada de paro general.

El nivel de actividad en la ciudad

En cuanto al nivel de actividad en la ciudad, el paro general se sintió, sobre todo, en la falta de colectivos circulando debido al acatamiento total a la huelga de 24 horas convocada por la Unión Unión Tranviarios Automotor (Uta). La administración pública -tanto municipal como provincial-, tribunales, Anses y entidades bancarias también se plegaron, en su totalidad, a la medida de fuerza.

En la actividad comercial, la historia fue otra. Este jueves al mediodía, La Capital relevó que, al caminar por el centro rosarino, las persianas bajas destacan entre la gran cantidad de negocios abiertos: desde grandes cadenas de supermercado y de comida rápida, pasando por locales de ropa, librerías, jugueterías y tienda de tecnología, hasta kioscos y almacenes atendidos por sus propios dueños abrieron sus puertas al público.

barrio En Avenida San Martín, en la zona sur de Rosario, los comercios también abrieron sus puertas

En los diferentes barrios de la ciudad, los comercios de distintos rubros también trabajaron este jueves. No dan las cuentas para cerrar, ni siquiera con un paro general convocado por la CGT.