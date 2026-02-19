La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

La entidad consideró "altísimo" el acatamiento a la huelga. "Hoy no termina nada, deberemos seguir luchando", advirtieron

Organizaciones sociales definieron actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral.

La regional Rosario de la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la "total contundencia" en la región del paro general de este jueves en protesta por la reforma laboral que se debatirá en unas horas en el Congreso Nacional.

En un comunicado difundido este jueves al mediodía, la CGT Rosario "felicita a todas las organizaciones adheridas y, por su intermedio, a cada dirigente, delegado, trabajador y trabajadora de base por el altísimo acatamiento al paro general".

"Si las calles evidencian un parate total de actividades por la convocatoria del movimiento obrero organizado es porque trabajadoras y trabajadores no hemos sido escuchados cuando propusimos un país para todos, con producción y trabajo. En su lugar, recibimos un proyecto de ley que quiere arrebatarnos décadas de luchas y conquistas ", plantea el documento.

Hacia el final, aclara: "Hoy no termina nada, deberemos seguir luchando hasta que esta injusticia se termine".

image (92) Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El paro nacional en Rosario

Las adhesiones de los empleados públicos, choferes del transporte, taxistas, docentes y bancarios marcaban un acatamiento alto.

Según un relevamiento preliminar realizado esta mañana por La Capital, había movimiento sobre todo en el centro, no tanto en los barrios. Shoppings, supermercados, kioscos, cadenas de comidas rápidas y cafeterías permanecían abiertas, y se venían circular taxis, teóricamente conducidos por sus propietarios. Lo mismo ocurría con choferes de aplicaciones.

Por su parte, organizaciones sociales definieron actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral que se debatirá en Diputados. En Rosario había varias actividades programadas en diferentes puntos, también en Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo y Santa Fe capital.