La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

La entidad consideró "altísimo" el acatamiento a la huelga. "Hoy no termina nada, deberemos seguir luchando", advirtieron

19 de febrero 2026 · 13:22hs
Organizaciones sociales definieron actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Organizaciones sociales definieron actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral.

La regional Rosario de la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la "total contundencia" en la región del paro general de este jueves en protesta por la reforma laboral que se debatirá en unas horas en el Congreso Nacional.

En un comunicado difundido este jueves al mediodía, la CGT Rosario "felicita a todas las organizaciones adheridas y, por su intermedio, a cada dirigente, delegado, trabajador y trabajadora de base por el altísimo acatamiento al paro general".

"Si las calles evidencian un parate total de actividades por la convocatoria del movimiento obrero organizado es porque trabajadoras y trabajadores no hemos sido escuchados cuando propusimos un país para todos, con producción y trabajo. En su lugar, recibimos un proyecto de ley que quiere arrebatarnos décadas de luchas y conquistas", plantea el documento.

Hacia el final, aclara: "Hoy no termina nada, deberemos seguir luchando hasta que esta injusticia se termine".

>>> Leer más. El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

image (92)

El paro nacional en Rosario

Las adhesiones de los empleados públicos, choferes del transporte, taxistas, docentes y bancarios marcaban un acatamiento alto.

Según un relevamiento preliminar realizado esta mañana por La Capital, había movimiento sobre todo en el centro, no tanto en los barrios. Shoppings, supermercados, kioscos, cadenas de comidas rápidas y cafeterías permanecían abiertas, y se venían circular taxis, teóricamente conducidos por sus propietarios. Lo mismo ocurría con choferes de aplicaciones.

Por su parte, organizaciones sociales definieron actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral que se debatirá en Diputados. En Rosario había varias actividades programadas en diferentes puntos, también en Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo y Santa Fe capital.

Paro general en Rosario. Algunos locales gastronómicos abrieron este jueves a la mañana

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

En Circunvalación y Presidente Perón se realizará un corte de tránsito y habrá un acto entre las 12 y 14

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

en rosario solamente operara flybondi: aerolineas cancelo 255 vuelos en todo el pais

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

nicki nicole postergo su show en el teatro colon por el paro de la cgt y expreso su apoyo a la protesta

Nicki Nicole postergó su show en el Teatro Colón por el paro de la CGT y expresó su apoyo a la protesta

