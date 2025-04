Fátima Flórez y su relación con Milei: "Soy la mejor ex de todas" La capocómica Fátima Flórez dialogó con La Capital en su paso por Rosario para presentar sus shows que dará en abril. La relación con el presidente Javier Milei a quién le cocinó y con quién compartieron la intimidad. Por Lucas Ameriso 2 de abril 2025 · 17:07hs

Histriónica, humorista y show women. Fátima Flórez despliega sus imitaciones con personajes que cautiva al público que la va a ver a los teatros. Pero hubo un lado B, en el que La Capital pudo asomarse a observar. La de la actriz que estuvo en pareja con el presidente Javier Milei; nueves meses que se prolongaron entre julio del 2023 a abril de 2024 bien al comienzo de la gestión del actual mandatario.

"Soy buena amiga, buena novia, pero más que nada soy muy buena como ex. Soy la mejor ex de todas. Me aman más de ex de que actual", suelta Fátima y ante la repregunta de si esto incluía al presidente Javier Milei, no dudó: "Incluye a todos".

Para ampliar este perfil, La Capital pidió más detalles: "Soy muy respetuosa de los momentos de la intimidad de mis parejas. Nunca me van a escuchar hablando delante o fuera de cámara de nadie. Lo atesoro y guardo para mí. Es lo que corresponde y creo que se valora mucho".

Y para que no queden suspicacias, en otro momento de la charla volvió sobre el tema. "Como quedaron mis cosas con mi anterior ex o con quien fuera no tengo porqué ventilarlas, pertenecen a mi pareja del momento y a mí. Soy súper ubicada, respetuosa y seré así siempre".

Cuando se le pidió volver sobre algunas versiones y rumores de una pareja "de mentira" y de una "construcción" de la pareja que tuvo 9 meses con Milei, Fátima tampoco dudó: "No podría haber algo de mentira, porque significaría que fue mentira y no existe en mi forma de ser, en mi ADN, en mi cerebro y mi sentir. Fue algo que se dio. Que sentimos los dos, como le puede pasar a cualquiera. Dos personas que se encuentran, la pasan bien, que tienen química, temas de conversación de la vida, de la espiritualidad. Cada uno fuimos personas con muchos compromisos y obligaciones y cada uno en su área. Pasó por ahí. Esto lindo que pasó es nuestro y le puede pasar a cualquier persona". La humorista dio algún pequeño detalle de aquellos momentos. "Sé cocinar muy bien, pero me falta tiempo. Le he cocinado (al presidente Milei) y muy bien. El paraba muchos días en mi casa, un tiempo que fue con amor como cualquier pareja que pasan días juntos y eso está muy bien", resaltó. ¿Cómo es Fátima fuera de las luces y el maquillaje, en la intimidad, se le acercan los hombres? "Soy muy tranquila, me gusta escuchar música, el contacto con la naturaleza, el mar, viajar, nadar, ver Netlix, muy tranquila. Ser feliz, nada estrafalario", señaló para lanzar: "Se me acercan más las toallitas íntimas que los hombres en la intimidad. Me tendrán un poco de miedo, impongo respeto pero soy sencilla, disfruto el contacto con el público, alegrar a la gente, me llenan el alma". Como se autodefinió en su actualidad, con la líbido puesta en su trabajo y en crecer profesionalmente, Fátima insiste en ser "la de siempre, la misma que empezó hace 20 años con una mochila al hombro golpeando puertas para buscar oportunidades. La que pone sangre, sudor en mi carrera, la que trabaja 24 horas los siete días de la semana y que el público me ha acompañado desde que arranqué hace ya 15 años. Soy Fátima más allá de con quien esté a mi lado".