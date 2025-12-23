La Capital | Policiales | Allanamientos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Los fiscales del caso confirmaron que hay 16 personas detenidas, entre ellas una mujer que será imputada como la organizadora de uno de los grupos

23 de diciembre 2025 · 12:53hs
Barrio Tablada fue escenario de 39 allanamientos en una investigación por microtráfico de drogas

Barrio Tablada fue escenario de 39 allanamientos en una investigación por microtráfico de drogas

Los fiscales Brenda Debiassi y Franco Tassini, brindaron este martes más precisiones sobre los 39 allanamientos realizados en barrio Tablada que derivaron en la detención de 16 personas vinculadas al microtráfico de drogas y s hechos de violencia generados en torno a esa actividad y en la disputa entre bandas poder el poder en ese vecindario. Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) encabezaron una conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal. Debiassi, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del MPA, tomó la palabra en primer lugar y dijo que los allanamientos de esta mañana fueron el corolario “de una investigación que se hizo de manera conjunta durante casi tres meses”.

“Lo que se hizo fue localizar la raíz de las incidencias por venta de estupefacientes y hechos de violencia en el barrio. Hicimos un análisis del abordaje estratégico dentro del territorio que nos permitió localizar en el lapso de esta investigación a varios grupos que operaban en esa zona y que estaban ligados a la venta de estupefacientes y a hechos de violencia altamente lesivas”, destacó Debiassi.

La fiscal agregó que “esos grupos y sus cabecillas fueron identificados” y que “los allanamientos realizados hoy tenían la intención de lograr la detención de varias personas que estaban sindicadas en estas investigaciones. También hallamos gran cantidad de material estupefaciente, dinero en efectivo y teléfonos celulares”.

Microtrafico drogas operativo

Pasando en limpio la información, Debiassi confirmó “hasta el momento la detención de 16 personas. Hay otras tres sobre las que resta resolver su situación procesal. Entre los arrestados hay una mujer de mucho interés para la Fiscalía . Se trata de una persona que está ligada o que tiene vínculos con Jésica González, Brenda Pared y Chuky Monedita, es decir gente conocida en el ambiente que están detenidas. Logramos la identificación y detención de esta mujer que en los próximos días será imputada como organizadora de una asociación ilícita que, según sostenemos desde Fiscalía, también comercializaba estupefacientes y mantenía conflictos armados en el territorio”.

Detenidos y pedidos de captura

Debiassi aclaró que “hay cuatro personas que no fueron localizadas en los allanamientos de hoy y habrá pedidos de capturas porque, de acuerdo con la investigación, estaban operando en el barrio y las tenemos incorporadas dentro de las estructuras delictivas”.

operativo trafico drogas

Por su parte, el fiscal Tassini, de la Unidad Especial de Violencia Altamente Lesiva del MPA, confirmó que en total, durante los allanamientos “se secuestró un kilo de cocaína, más de 16 millones de pesos en efectivos, y hubo 16 detenidos. Esto es consecuencia de un trabajo articulado de casi dos meses entre la Unidad de Especial de Violencia Altamente Lesiva y la Unidad de Microtráfico”.

“Logramos determinar que balaceras, abuso de armas, usurpaciones, amenazas y hasta tentativas de homicidios no fueron hechos aislados. Acreditan el conflicto barrial entre bandas antagónicas por el dominio del territorio. Y para asentarse en el sector, aterrorizan, usurpaban domicilios y atentan contra las personas. Una de las personas detenidas es muy referenciada en el barrio y su participación surge de muchas escuchas telefónicas. Además, es señalizada por testigos como la organizadora del comercio de estupefacientes y con diferentes hechos como atentar contra las personas en el barrio. A ella se le complementan diferentes personajes con rangos inferiores, que se encargaban de distribuir estupefacientes, atentar contra las personas y de guardar armas de fuego y drogas en domicilios”.

