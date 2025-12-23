Un futbolista alemán murió al caer de una aerosilla en un centro de esquí

La Ciudad
Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual
Policiales
Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores
La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
POLICIALES
Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
La Ciudad
Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
POLICIALES
Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES
Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
Salud
Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla"
Política
Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Policiales
El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
LA CIUDAD
Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
La Región
Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Ciudad
Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
Policiales
Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: 4 condenados a perpetua
Economía
El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario