Un futbolista alemán murió al caer de una aerosilla en un centro de esquí

Cayó desde unos 70 metros de altura por un desperfecto en el teleférico montenegrino. Su esposa sobrevivió al accidente

El futbolista alemán Sebastian Hertner, de 34 años, capitán del ETSV Hamburgo, murió este martes al caer desde una aerosilla en una estación de esquí del norte de Montenegro, cuando se encontraba de vacaciones junto a su esposa, en un accidente en el que la mujer resultó herida.

El hecho ocurrió cerca de las 13 de este martes en el complejo Savin Kuk, situado en la zona montañosa de Durmitor, en Montenegro, cuando una silla doble del teleférico se desprendió del cable principal y cayó desde unos 70 metros de altura.

La esposa del jugador sobrevivió al accidente aunque resultó herida. Los servicios de emergencia lograron rescatarla tras quedar atrapada y confirmaron que sufrió una fractura en una pierna, por lo que debió ser trasladada a un centro médico de la región.

El alcalde del municipio de Zabljak, Rados Zugic, reclamó "una investigación exhaustiva y transparente para determinar a los responsables”. El ETSV Hamburgo, club en el que Hertner se desempeñaba como capitán en la Oberliga, expresó en un comunicado oficial: “Con gran tristeza anunciamos que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes”.

También destacaron que era "un ser humano excepcional. Nuestros pensamientos están con su familia y su esposa en este momento inimaginable”.

La Justicia montenegrina ya puso la infraestructura bajo revisión, dado que se trata de un sistema clave para el turismo de la región.

Hertner fue un referente del fútbol de ascenso alemán, reconocido por su liderazgo y compromiso. Se formó en las divisiones juveniles del VfB Stuttgart y representó a Alemania en las selecciones Sub-18 y Sub-19, compartiendo plantel con futbolistas que luego alcanzaron proyección internacional.