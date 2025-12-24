La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería impactante de fuegos artificiales

El primer minuto de este miércoles 24 de diciembre fue puro festejo. Cuáles fueron los motivos

24 de diciembre 2025 · 09:11hs
Los vecinos de la ciudad sufrieron los estallidos de la pirotecnia del festejo de cumpleaños de Rosario Central.

Los primeros minutos de este miércoles 24 de diciembre se registró una situación que dejó inquietud vecinos de Rosario. Una batería de fuegos artificiales y bombas de estruendo se desató desde la medianoche en un festejo masivo que se sintió hasta en localidades aledañas. La población quedó sorprendida.

El motivo de la pirotecnia fue el aniversario de Rosario Central que este 24 de diciembre celebra sus 136 años. En la sede fundacional en el Cruce Alberdi, pero también a lo largo de la zona norte de la ciudad, una multitud de hinchas se juntó para festejar un nuevo cumpleaños del club.

Estos festejos tienen lugar año tras año y se trata de un encuentro en el que no median invitaciones, sino que es autoconvocado, son los hinchas de Rosario Central que ya tienen la fecha agendada en sus calendarios.

Así, todos los 24 de diciembre, el club de arroyito festeja de forma masiva y tiñe la ciudad de azul y amarillo en un festejo que no pasa desapercibido. Entre cantos multitudinarios, camisetas canallas, comida, bebida, espuma, humo, bombas de estruendo y fuegos artificiales, Rosario Central hizo vibrar a la ciudad durante la medianoche.

Fuegos artificiales durante la medianoche

Aunque muchos ciudadanos conocían el motivo de la pirotecnia, muchos otros no estaban al tanto de los festejos y se llevaron una sorpresa, en algunos casos negativa. En redes sociales diversos usuarios rosarinos manifestaron su desconcierto por los ruidos, analizando si era posible que algunas personas se hubieran confundido la fecha y estuviueran festejando la Navidad un día antes.

Para muchos usuarios, el momento fue altamente tenso. “Creí que explotaba todo”, “Me asusté mucho”, manifestaron. Lo cierto es que el estruendo se sintió en diversos barrios rosarinos y agarró desprevenidos a muchos vecinos que se quejaron por los ruidos. Otros recordaron que la pirotecnia no les hace bien a las personas con discapacidad y los animales y pidieron otras formas de festejar.

