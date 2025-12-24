La Capital | Ovación | Central

Rosario Central modificó su escudo para celebrar su 136 años de historia

En un nuevo aniversario canalla, la institución de Arroyito hizo oficial el cambio de emblema con algunos delicados ajustes

24 de diciembre 2025 · 13:18hs
En su 136º aniversario

Sebastián Suárez Meccia

En su 136º aniversario, Central confirmó los cambios en su escudo.

Rosario Central celebra sus 136 años de historia con “una actualización del escudo” que le hace honores a sus “orígenes” y cambia su imagen principal con las ocho estrellas presentes. En este aniversario del club, las redes sociales oficiales comunicaron el cambio de cara definitivo con sutiles diferencias a su antecesor.

“Todos los canallas amamos este club. Amamos nuestro Gigante, nuestra historia. Llevamos nuestros colores a todos lados y nos identificamos con nuestro escudo”, comenzó el comunicado oficial.

El conjunto de Arroyito renovó su imagen y resaltó el origen del nuevo emblema: “Escudo que llevamos con orgullo desde siempre, inspirado en los orígenes escoceses de nuestro primer presidente, Colin Bain Calder”.

Los cambios del escudo de Central

Al respecto, remarcaron que este 24 de diciembre, “a 136 años del comienzo de esta gran pasión”, tomaron la decisión de cambiar el escudo por uno que “refleje aún más” los inicios de la institución “con un rediseño del blasón que reconoce las cuatro franjas verticales de origen y pone en valor la tipografía original”.

“Canallas, con las ocho estrellas que nos llenan de orgullo, este es nuestro escudo”, concluyeron en desde la cuenta oficial de Central en un claro mensaje hacia su gente de cara a un nuevo año.

Entre las diferencias que se observan del nuevo escudo canalla, se retiraron los bordes blancos, se modificó la alineación de las estrellas y se ajustaron el escudo las líneas internas y del escudo principal.

