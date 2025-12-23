La Capital | La Ciudad | Juan Pedro Aleart

Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual

Helvio Vila continúa en libertad, pero tiene prohibido salir del país y acordó el pago de una caución de 10 millones de pesos en la audiencia

23 de diciembre 2025 · 09:29hs
Juan Pedro Aleart hizo la denuncia a fines de 2022.

Juan Pedro Aleart hizo la denuncia a fines de 2022.

La causa penal sobre la denuncia de Juan Pedro Aleart por abuso sexual llegó este lunes a un punto de inflexión. El tío del concejal fue imputado a tres años del inicio de la investigación y la querella espera que el proceso pase a la instancia de juicio oral "en breve".

La fiscal Carla Cerliani y su colega Diego Meinero habían pedido la prisión preventiva tras la presentación de la evidencia contra Helvio Vila. La jueza Eleonora Verón rechazó la solicitud a la que adhirieron los representantes legales del periodista, pero estableció una serie de reglas de conducta a seguir por parte del bioquímico y una caución de 10 millones de pesos.

El exdocente universitario continúa en libertad y a disposición de las autoridades. La magistrada le dio un plazo de 24 horas para que entregue su pasaporte, de modo que tiene prohibido salir de país y debe presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

¿Por qué imputaron al tío de Juan Pedro Aleart?

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló a Vila como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada. Los investigadores no sólo se refirieron a la situación de Aleart, también citaron otra denuncia de una joven que fue alumna del Instituto Fisherton de Educación Integral (Ifei), una de las instituciones donde Vila daba clases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Doctor_Soto/status/2003269433859428434&partner=&hide_thread=false

La Fiscalía Regional de Rosario abrió la investigación a fines de 2022, cuando el exconductor de "De 12 a 14" fue a contar lo que le había ocurrido durante su niñez. En primera y segunda instancia, distintos magistrados consideraron que la imputación no correspondía porque los delitos habían prescripto por el tiempo transcurrido desde los hechos que relató el denunciante.

>> Leer más: Caso Juan Pedro Aleart: detalles de la otra denuncia contra Helvio Vila en la justicia

Dos años después, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocó la resolución previa y admitió un recurso de inconstitucionalidad para reabrir la causa. El abogado del concejal de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Soto, se mostró conforme con el resultado de la nueva audiencia y comentó: "Se le terminó la impunidad a Helvio ¡Ley y orden!".

La jueza Verón comenzó a revisar el caso el último viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En esa oportunidad dictó un cuarto intermedio y este lunes definió las medidas cautelares para continuar con el proceso penal. Al igual que en todas las instancias previas, Vila se presentó junto con sus abogados y seguirá a disposición de la Justicia con una serie de restricciones adicionales, además de la fianza.

¿Qué dice la denuncia contra Helvio Vila?

Aleart compartió detalles de la denuncia penal contra su tío el 18 de abril de 2024. Ese mediodía abrió "De 12 a 14" a solas y contó que también había acusado a su padre por violencia intrafamiliar y otros delitos contra la integridad sexual. De acuerdo a este declaración, Vila abusó del periodista y de su hermano desde que tenían 7 años.

El tío del exconductor se defendió ante la Justicia provincial y los primeros magistrados que abordaron el caso consideraron que la hipótesis del MPA era creíble, pero ya había pasado el tiempo máximo para imputar al bioquímico. El periodista insistió en su batalla legal y logró que el máximo tribunal santafesino revocara la prescripción unos siete meses después del relato televisivo.

"Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía, advertí en mi casa que esto estaba pasando. Mis padres no hicieron nada y yo seguí siendo abusado una y otra vez y mi hermano también", indicó Aleart durante el inicio del noticiero de El Tres. Desde entonces no sólo reclamó la imputación en su causa, también invitó a otras víctimas, sobre todo hombres, a combatir el miedo y hacer las denuncias correspondientes.

Aleart sostuvo que pasó una "profunda etapa de depresión" que lo consumió durante "muchos meses". Asimismo, aclaró: "Quería comenzar el programa contándoles porque ya no aguantaba más". A partir de ese día, reiteró que "la prescripción es el refugio de los abusadores" y mantuvo esa bandera levantada incluso cuando renunció para lanzar su carrera política como candidato a concejal de LLA.

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Las víctimas fueron asesinadas en un punto de encuentro habitual de compradores de cocaína, cerca de una canchita de fútbol

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
