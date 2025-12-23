La Capital | Policiales | Triple crimen

Triple crimen en Las Flores: complejo trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Una de las víctimas era del barrio y sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Fueron atacados en un punto de encuentro de consumidores

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

23 de diciembre 2025 · 18:23hs
La familia de una de las víctimas del triple crimen cuestionó que lo vinculen a un conflicto por narcomenudeo.

La familia de una de las víctimas del triple crimen cuestionó que lo vinculen a un conflicto por narcomenudeo.

El triple crimen del barrio Las Flores, ocurrido la madrugada del martes, permite ver una trama compleja apenas un poco más allá de las primeras informaciones trascendidas. Lo que prácticamente confirman los vecinos del barrio es que las víctimas, al menos la mayoría, solo eran consumidores que solían juntarse en ese lugar. Lo que implica que tal vez el móvil del ataque fue exponer a un punto de venta o alertar a los clientes habituales. Solo uno de los asesinados era del barrio, un vendedor ambulante de 35 años muy apreciado por los vecinos, y su familia cuestionó que lo vinculen a un presunto conflicto.

A su vez está bajo investigación una coincidencia llamativa: del ataque hay un herido sobreviviente que tiene el mismo apellido que el hombre que, poco después del crimen, fue detenido en el peaje de General Lagos con 4 kilos de cocaína y al ser consultado por la policía dijo que se dirigía al barrio Las Flores. El herido, por su parte, es el único de las víctimas que tiene un antecedente relacionado a las drogas: consta de abril pasado, cuando lo detuvieron en Villa Gobernador Gálvez con 65 gramos de marihuana.

>> Leer más: La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

"Si vas a comprar no te quedés a consumir ahí, eso ya no se puede. Se amontona gente y no sabés quién tenés al lado". De esa manera tan simple un vecino del fondo del barrio Las Flores Sur resumió lo que puede ser el contexto del triple crimen ocurrido este martes a primera hora. Es tan poco lo que trascendió por vías oficiales que ni siquiera se conoce el nombre de una de las víctimas. Por lo demás, solo con algunas conjeturas, relacionaron el hecho al narcomenudeo.

Ahí radica la complejidad: sobre el fenómeno del narcomenudeo, cuando queda signado por la violencia, hay distintas interpretaciones posibles. En este caso puntual, de entrada, hay dos. Por un lado la que liga a las víctimas, solo por consumir, a un conflicto relacionado a la venta de drogas. Por otro lado la que ubica a los consumidores, posibles víctimas al azar, como la cara expuesta de un trasfondo que debe ser investigado tanto como el ataque en sí mismo.

Triple crimen y una familia que reclama

Este martes por la tarde, transcurridas las primeras horas de conmoción y presencia policial en el barrio, pocas personas transitaron por el cúmulo de pasillos que nace detrás del terraplén en el que convergen las calles España y Lirio. Una zona conocida como "la ciudad perdida" y que fue escenario de otros crímenes que perduran en la memoria de los vecinos que hablaron con La Capital, quienes también confirmaron la primera impresión de quien vuelve a ese sitio luego de un año: la población de ese asentamiento precario creció muchísimo, al punto que ya casi se conecta con el rancherío que se instaló en la construcción semi abandonada del Hospital Regional Sur.

>> Leer más: Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Pasada la medianoche del lunes, en uno de esos pasillos, un grupo de personas estaba reunido sobre un montículo de tierra. Cerca de la 1 del martes fueron acribillados a balazos y tres murieron: Érica Tamara Ayala, de 34 años; Sergio Fabián Roldán, de 36 años; y un tercero no identificado, mientras que otro hombre, de 34 años, quedó internado por un disparo en la cara. Sobre la mecánica del ataque no hubo ninguna información oficial, pero algunos rumores indican que los gatilleros se movieron en una moto. Con la luz del día, al verse los envoltorios de nylon típicos del fraccionamiento minorista de drogas, se ubicó a ese lugar como un punto de consumo público y por ese motivo el ataque quedó circunscripto a un posible conflicto por narcomenudeo.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 09.18.02

Sobre ese punto, ya a la tarde del martes, los vecinos de la zona aportaron muy poco. El temor a hablar sobre ese aspecto y la sugerencia de no atravesar ciertos límites territoriales aparecieron como punto en común. También coincidieron en destacar que solo conocían a una de las víctimas, que sí era del barrio, mientras que de las otras solo dijeron que "llegaban desde San Martín al fondo". Pero sobre Sergio Roldán aseguraron que era un hombre trabajador muy querido y por lo cual el vecindario estaba conmocionado.

>> Leer más: Crimen en Las Flores: ejecución y víctima sin identificar en "la ciudad perdida"

Distintos vecinos fueron guiando a La Capital hacia la casa en la que vivía con su familia, a unos cien metros de la escena del crimen. Allí, en el interior de un pasillo, un grupo de mujeres familiares de Sergio acompañaban a su madre y aceptaron hablar con este diario solo con un objetivo: dejar en claro que, al menos él, no tenía ningún conflicto relacionado a la venta de drogas. "Él se dedicaba a la venta de papel higiénico, tenía sus clientes acá y en Villa Gobernador Gálvez", aseguraron y confirmaron que el hombre consumía drogas pero que no era un asunto problemático. "Lo hacía como lo hace cualquiera, no tiene nada que ver con lo que le pasó", dijeron.

"Arruinar el negocio"

Hay un interrogante que surge a partir de distintos homicidios en Rosario, de los que pudo haber siempre desde que estallaron las broncas por narcotráfico pero que aumentaron con notoriedad en los últimos cinco años. Tiene que ver con el riesgo que, en algunos sectores de la ciudad, corren los consumidores. Es una realidad que no empieza ni termina con el caso de este martes y lo explicó muy bien el vecino que sugirió que, por ejemplo en este sector de Las Flores Sur, ya no se puede consumir donde se compra. En zonas como estas los clientes de los puntos de venta son un blanco fácil y sobre los cuales la narrativa predominante no los ubica como víctimas inocentes, por lo cual el impacto público de estos hechos es relativo.

>> Leer más: Narcotráfico: hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

La venta de drogas es un negocio que necesita regulación para que no haya un desmadre de violencia. Una muestra incuestionable es que, a pesar de la disminución de los homicidios en los últimos años, la oferta de drogas continúa y tal vez aumentó. En ese marco aparecen, aparentemente de la nada, ataques como el de este martes que son los verdaderos ajustes, más allá de lo implicados o no que puedan estar las víctimas. En cada hecho como este hay mensajes entre líneas que tal vez en algún momento se entenderán.

"Lo que pasó es que quisieron arruinar el negocio de los de más allá", dijo un joven que este martes en Las Flores Sur se animó a hablar con La Capital. El "más allá", según señaló, es del otro lado de la Circunvalación, lo que sería Las Flores. "A buen entendedor pocas palabras", resumió un investigador consultado, a partir de lo aportado por este vecino, acerca de la posibilidad de un conflicto vigente en el cual el triple crimen de este martes sería un coletazo más.

Noticias relacionadas
Barrio Tablada fue escenario de 39 allanamientos en una investigación por microtráfico de drogas

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Narcotráfico. Parte de los elementos incautados durante los allanamientos realizados este martes en barrio Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Incendio en zona oeste. El hombre acusado de prender fuego la casa de su expareja fue detenido en el lugar

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Una de las víctimas era del barrio y sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Fueron atacados en un punto de encuentro de consumidores
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Ovación
Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025
Ovación

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla con la comida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla con la comida"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos